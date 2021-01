Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono chiarite dopo giorni di gelo al GF Vip. Non erano mancate tensioni nella Casa, culminate in uno scontro pesante avvenuto qualche diretta fa, ma poi, nonostante la delusione per i comportamenti della modella, il primo passo è stato fatto proprio dall’attrice siciliana che ha scritto una lettera di riconciliazione.

Appena letta, Dayane ha subito abbracciato la sua compagna d'avventura, alla quale però non ha nascosto il fatto che certe dichiarazioni fatte proprio durante la puntata l'avevano particolarmente turbata. "Tu sai perché sono ferita? La cosa più brutta è stata che Francesco diceva che uso le persone e tu dietro a buttare la melma insieme a Francesco dicendo che io ti ho trattata come un giocattolo e ti ho buttata così. […] L'unica cosa che mi ha ferito non sono parole ma sono fatti".















"Sono venuta qui solo per dirti che ti voglio bene. Non voglio più discutere di questa cosa", la replica di Rosalinda per cui quella è stata la reazione di una persona ferita. "Voglio che tu sia felice, capisco tutto e sappi che qui c'è una persona che ti vuole bene, al di là di tutto", la conclusione prima della pace. Ma nelle ultime ore Rosalinda si è un po' ingelosita.















Colpa di Giulia Salemi che, come si legge su Today, si è avvicinata molto a Dayane. Si è infatti infilata nel letto delle Rosmello, con Dayane che aveva occhi solo per lei. Avvinghiate in un abbraccio, si sono sussurrate frasi carine e scambiate anche dolci baci sulle labbra, il tutto sotto gli occhi di Rosalinda, rimasta spiazzata da quella scena. "Lo sguardo di Giulia mi mette soggezione" ha ammesso la modella.











“A me il tuo. Adoro – la risposta di Giulia – Colpo di scena finale. Si pensava alle Rosmello, poi i Prelemi, alla fine diventa Dayane e Giulia, la coppia lesbo inaspettata del GF”. A quel punto Rosalinda, visibilmente infastidita, si è girata dall’altra parte per poi tornare ad abbracciare l’amica, che però continuava a fissare la Salemi e a accarezzarle i capelli. “Ci stiamo innamorando”, ha scherzato Giulia che poi, dopo l’ultimo bacio sulle labbra, ha dato la buonanotte e è tornata nel suo letto.

