“L’ho presa malissimo…”. Carlotta, confessione in lacrime. Non si era mai aperta così tanto al GF Vip

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornata u minio di tranquillità. Anche se in alcuni casi riemergono momenti di malinconia da parte dei concorrenti. Come quello capitato a Carlotta Dell’Isola che si è confidata con Dayane Mello. Carlotta ammette immediatamente una certa difficoltà nel confidarsi davanti a tante persone ma Dayane subito tenta si rassicurarla con modi premurosi: “Lo capisco, ma se ti va sono qua per ascoltarti”.

La giovane allora, con un velo di imbarazzo, si lascia andare raccontando di alcuni momenti difficili della sua vita che l’hanno segnata: “L’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, ero tanto insicura e sono sapevo difendermi”. Carlotta fa riferimento a una serie di episodi del suo passato che l’hanno particolarmente segnata. Carlotta afferma: “Non avevo più felicità”, raccontando di aver passato un periodo di depressione durato quasi due anni. (Continua dopo la foto)















Poi sua madre si è accorta che qualcosa non andava e ha deciso di portarla da uno psicologo: “L’ho presa malissimo. Mi dicevo ma che sono matta? Io dentro di me non lo sapevo. Vedevo solo il buio”. Carlotta Dell’Isola spiega che grazie alle sedute dallo psicologo poi piano piano le cose sono migliorate, e che quando le capitava di fare nuovamente brutti pensieri è stato utile avere qualcuno che la seguiva. (Continua dopo la foto)















All’interno della sauna Carlotta ha proseguito il suo racconto a Dayane Mello. Verso l’ultimo anno di liceo, è stata vittima di episodi di bullismo. L’ex protagonista di Temptation Island racconta che da un giorno all’altro i suoi amici si sono rivoltati contro di lei senza un reale motivi e hanno iniziato a prenderla in giro e isolarla: “Ero sola. Sola come una cane. Sai che significa?”. (Continua dopo la foto)









La ragazza, dopo tutta una serie di episodi di bullismo, ha iniziato a non mangiare più dimagrendo a vista d’occhio. E a causa di questo suo malessere è stata ridicolizzata da alcune ex amiche che la attaccavano sui social: “Mi dicevano mangia la pasta anoressica di me**a”. Carlotta, in lacrime confessa a Dayane Mello, di aver desiderato di non svegliarsi più la mattina: “Dicevo ti prego fa che finisca”, dichiara Carlotta Dell’Isola, affermando di essere arrivata al limite. Dayane rimane senza parole e stringendole la mano cerca di rassicurarla mentre Carlotta timidamente aggiunge: “Io non voglio farmi vedere piangere davanti agli altri, non l’ho mai fatto neanche in quei periodi in cui stavo male” rivelando così una ferita ancora aperta e dolorante.

“Che svolta!”. Massimo Cannoletta, ecco cosa fa ora per vivere il supercampione de L’Eredità