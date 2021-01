Nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ si è parlato nuovamente delle vicende legate ad Andrea Zenga, uno dei concorrenti che più di tutti gli altri ha iniziato in sordina la sua esperienza. In un primo momento sembrava quasi volesse mollare subito dopo il suo ingresso, perché riteneva di non poter dire molto di sé; poi spronato dai coinquilini Andrea Zelletta e Mario Ermito ha trovato la forza di andare avanti e adesso pare si stia integrando molto bene nel gruppo.

Alfonso Signorini gli ha inoltre fatto una bellissima sorpresa lunedì scorso, invitando la mamma Roberta Termali. Si è comunque anche parlato dei suoi rapporti con papà Walter, che sui social aveva pubblicato un post enigmatico, interpretato come possibile critica al figlio, con il quale non avrebbe rapporti da ben 15 anni. In queste ore è stata nuovamente la madre a rompere il silenzio, svelando alcuni aneddoti sulla vita del gieffino, che gli hanno lasciato un segno molto forte. (Continua dopo la foto)















Durante il suo intervento a ‘CasaChi’, la signora Termali ha rivelato alcuni retroscena di quando il figlio è stato protagonista a ‘Temptation Island’ assieme alla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Quei momenti televisivi sono stati molto duri e non è stato semplice per il vippone rialzare la testa: “Temptation Island per Andrea è stato devastante. Non ha saputo gestire il dopo perché un po’ per le critiche, un po’ per i complimenti lui non era abituato e questo l’ha un po’ quasi pentito”. (Continua dopo la foto)















Al genitore di Zenga è stata anche posta la domanda diretta su Dayane Mello, visto che tra la modella brasiliana e suo figlio potrebbe esserci un interesse estetico: “Non ho pregiudizi verso nessuno, io amo i bambini e non è un problema che lei abbia una figlia. Penso che deve essere felice mio figlio. Non avendo figlie femmine mi affeziono tantissimo alle ragazze che mi portano a casa. Però assolutamente nessun pregiudizio, se ha una figlia ben venga”. Anche se ha voluto fare una precisazione. (Continua dopo la foto)









Secondo Roberta Termali, Andrea non ha come obiettivo prioritario quello di trovare una fidanzata. Successivamente si è soffermata anche sull’abbraccio al ‘GF Vip’ con lui: “Per me è stata un’apoteosi, non è che a casa fa sempre così, anzi. Non mi abbracciava così da non so quanto tempo”. Inoltre, è sicura che Signorini lo abbia scelto per le sue qualità umane e non perché è figlio di Walter Zenga.

