Manco a dirlo, Giulia Salemi è centro nevralgico di questo GF Vip. La Power ha fatto il proprio ingresso nella Casa con tutte le intenzioni di viversi il percorso da single, assolutamente non in coppia. Cosa che ricordiamo bene della scorsa edizione del reality, in qui Giulia si era legata all’ex tronista Francesco Monte.

La mamma di Giulia Salemi Fariba Tehrani in quell'occasione era intervenuta per difenderla, infuriandosi contro Francesco Monte. Ad oggi, la Power è sotto a un tram per Pierpaolo Pretelli, ma di mamma Fariba Tehrani nemmeno l'ombra… Almeno fino ad ora!





























In esclusiva per la rivista di Alfonso Signorini Fariba Tehrani ha rilasciato un’intervista a Chi Magazine: “Ho accettato questa intervista solo per fiducia nelle persone che me l’hanno proposta”, ha dichiarato Fariba. “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive d’istinto e il suo cuore prevale sulla ragione”.

"Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata. Giulia e Pierpaolo sono molto simili. Hanno gli stessi sogni e hanno alle spalle un vissuto che forse fa affrontare loro la vita con le stesse aspettative. Un ragazzo di 30 anni che vive un'esperienza forte emotivamente come il GF Vip è normale che sia confuso. Nella Casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia".









“Povera signora (la mamma di Pretelli, ndr), non ha detto nulla di male, ma alcuni fan l’hanno male interpretata e l’hanno attaccata, mi è dispiaciuto per lei, mi ricordava me due anni fa. La signora, ‘da cuore di mamma’, ha solo invitato suo figlio a limitare le effusioni e gli ha consigliato di condividere il suo tempo anche con gli altri componenti della Casa, che male c’è? Il male è negli occhi di chi guarda e qui invito caldamente tutti i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli sia per Elisabetta Gregoraci e sono sicura che Giulia la pensa come me”.

