Ormai lo sappiamo tutti e i video sono diventati virali: Cecilia Capriotti ha reagito malamente alla nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta, lamentandosene con tutti una volta terminata la diretta su Canale 5. Cecilia Capriotti si è sentita tradita e non ha voluto chiarire con Maria Teresa Ruta.

Il culmine è stato raggiunto ieri sera da Maria Teresa Ruta, con il suo attacco di pianto e le sue urla furibonde. Dopodiché Tommaso Zorzi si è recato a parlare con Cecilia Capriotti. La vippona ha messo immediatamente le mani avanti e non ha voluto prendersi la colpa del crollo della Ruta. Ma leggiamo insieme le sue parole. (Continua dopo le foto)





























“Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? Io oggi non le ho detto nulla. Le ho risposto male? No, no, no, non ci casco. Da essere io offesa, adesso offesa lei? Non ci casco, ti adoro, ma non voglio sentirti. A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima? Ma lo vedi come sto? Sto male da ieri per quello che mi ha fatto. Mi ha fatto confidare assurde e poi mi ha detto che mi ha nominata perché non ci parliamo. Non mi mettete in mezzo Tommaso, non mi dire che ho avuto una reazione esagerata. Ascoltate, non potete venire a dirmi che ho avuto comportamenti esagerati. Sono lucida perché ho la coscienza apposto. Nemmeno mia madre tratto con lo stesso rispetto”. (Continua dopo le foto)









“Sono lucida perchè ho la coscienza apposto. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Che non passi il messaggio che io mi sono lamentata del russare perchè poi mi incazzo, non mi piacciono questi giochini” #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/SxqkP8PORX — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

“Ricordiamoci che ho subito io un’ingiustizia da parte sua. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Sti giochini a me non piacciono più. […] Che litigate che stanno venendo fuori. Ma si fanno quelle scenate? Ma ragazzi dai. Mi è sembrata una reazione infantile. Lei si meraviglia che ci sono rimasta male e allora io mi meraviglio che lei fa queste cose e che mi nomina anche. Io sono vittima di quello che mi ha fatto. Non ho chiuso occhio per colpa sua”. Poi il chiarimento tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa c’è stato, certo, con qualche recriminazione…: “A me fa soffrire quello che mi hai fatto tu. Chiariamo anche che non è colpa mia il tuo sfogo. Mi sono sentita tradita, io qui dentro ti ho confidato cose che non sa nessuno”.

