“Giovani, magre e senza rughe!”. Valeria Graci, foto dal passato da ‘crepacuore’

Grazie alla sua ironia e al suo talento, Valeria Graci ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatori italiani. Comica, conduttrice e attrice, ha iniziato la sua carriera in coppia con un’altro amato volto della televisione, la bionda Katia Follesa, da qualche anno in tv con il programma Cake star – Pasticcerie in sfida insieme al pasticcere Damiano Carrara.

Le due formavano ”Katia e Valeria’‘, il duo comico nato nel 2001 nel Laboratorio Scaldasole di Milano. Dopo un periodo di gavetta fatta di studi teatrali e laboratori, la coppia approda in televisione nel 2003 nel programma Bigodini in onda su Italia 1, nel 2004 con Colorado Cafè su Italia 1, Sformat su Rai 2 e Comedy Lab su MTV. L’anno successivo Valeria Graci e Katia Follesa entrano a far parte del cast di Zelig off e Zelig Circus su Canale 5, in versione “collegiali”, studentesse indisciplinate che passano il tempo sui banchi di scuola giocando a “nomi cose e città”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2006 sono la rivelazione di Zelig Circus, nei panni di due stralunate aspiranti Miss Italia e nel 2008 ottengono un grande successo con la parodia del programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne. Nel corso di un’intervista molto intima concessa a Verissimo, Valeria Graci ha parlato di sé a Silvia Toffanin lasciandosi andare a delle confessioni molto private, parlando per la prima volta del male che si era trovata di colpo ad affrontare: l’otosclerosi. Ma anche della violenza subita dall’ex marito. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. “Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALERIA GRACI 🌈⭐️🦋 (@gracivaleria)

“Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma – ha continuato -. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi”, aveva concluso l’attrice. Nata artisticamente insieme a Katia Follesa, Valeria Graci ha voluto ricordare quei momenti con un post sui social.

“Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare giovani magre e senza rugheeeeee”, ha scritto a corredo di uno scatto che mostra le due giovanissime in posa davanti al fotografo.

