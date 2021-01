“Ma cosa dici?!”. L’eredità, Flavio Insinna non crede alle sue orecchie. La domanda è semplicissima, ma ecco cosa risponde la signora Elisabetta. Che gaffe!

Sta facendo il giro del web la gaffe di Elisabetta, concorrente del quiz preserale di Rai1. Elisabetta è in sfida con la signora Daniela, quando una domanda la manda in tilt. Flavio Insinna chiede alla concorrente qual è la città con la Torre Eiffel, con la P. La signora, sicuramente presa dall’emozione, risponde “Pisa”, lasciando tutti di stucco. Conduttore compreso che commenta: “Calma”. Elisabetta poi si riprende e dà la risposta esatta.

Il video, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto il pieno di visualizzazioni. Immediati i commenti ironici degli utenti: “Giusto così, loro ci hanno rubato la Gioconda, noi ci siamo presi la Torre Eiffel”. Boom di like. Eppure la nuova campionessa a L’Eredità martedì 12 gennaio, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45, è proprio lei. Si tratta di Elisabetta, che ha sconfitto al Triello il veterano Claudio Sorrentino e il giovane Gabriele, campione nella puntata di lunedì 11. (Continua a leggere dopo la foto)















Al gioco finale della Ghigliottina si è presentata con un montepremi alto, da 210.000 euro, che poi però si è ridotto a 13.125 dopo le parole Carlo, Abruzzo, Piatti, Porte e Matera. Elisabetta ha optato per la soluzione Forte. Dopo il ragionamento condotto come sempre con saggezza e ironia da Flavio Insinna, il presentatore ha spiegato come la parola esatta fosse in realtà Sassi. (Continua a leggere dopo la foto)















Niente bottino dunque per Elisabetta, che ci riproverà tuttavia mercoledì 13 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45. Parlando invece del padrone di casa, in questi giorni si è parlato spesso della sua sfera privata. Si chiama Adriana Riccio ed è la compagna del conduttore Flavio Insinna. (Continua a leggere dopo la foto)











La donna, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, insegna taekwondo e ha visto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina. La coppia è molto riservata, tende a rivelare pochissimi dettagli in merito alla loro vita privata. Dalle indiscrezioni che circolano siamo quasi sicuri che il loro primo incontro risale al 2016 nello studio televisivo di Affari Tuoi.

Ti potrebbe anche interessare: Attimi di terrore in autostrada: un uomo percorre 40 km contromano sull’A-1. La polizia spara alle gomme: le immagini sono impressionanti