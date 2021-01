Occhi puntati su Carlotta Dell’Isola. L’ex concorrente di Temptation Island, insieme al fidanzato Nello, e ora una delle ultime concorrenti ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ha la veracità e un carattere molto diretto tra le sue armi migliori. Ma l’attenzione nell’ultima puntata dell’11 gennaio si è concentrata su un aspetto particolare. Sappiamo bene che l’immagine è fondamentale, ancor più nella Casa più spiata d’Italia dove ogni dettaglio viene scandagliato dagli attenti telespettatori.

Stavolta molti si sono concentrati sulle sue extension, ovvero delle integrazioni artificiali che si applicano ai capelli. In molti hanno criticato la scelta di Carlotta e perfino le sue coinquiline hanno cercato di modificare la sua acconciatura. Va detto, però, con scarsi risultati. Nei giorni scorsi sia Giulia Salemi che Cecilia Capriotti le hanno consigliato di toglierle, ma non c’è stato verso. C’è, infatti, un particolare che non va trascurato. Sembra la scelta di Carlotta sia dettata da una motivazione precisa. (Continua a leggere dopo la foto)















Appena prima di entrare nella Casa Carlotta Dell’Isola ha anche raccontato che Federico Fashion Style avrebbe voluto fare un’acconciatura nuova, ma lei non ha accettato perché sapeva che sarebbe stato difficile gestire la sua capigliatura. In realtà la stessa Carlotta ha spiegato che in passato ha sofferto di bulimia e anoressia e ha perso molti capelli. In questo momento non ha una ricrescita regolare, per questo quando si trova a casa utilizza dei prodotti specifici. (Continua a leggere dopo la foto)















Dal momento che è impossibilitata ad usare tali prodotti nella Casa Carlotta preferisce mantenere le extension che, in qualche modo, compensano la caduta di capelli sofferta in passato. In ogni caso la questione non sembra definitivamente risolta. Anche Samantha ha cercato di convincere Carlotta a togliere le extension dicendole che starebbe molto meglio con i suoi capelli naturali. L’opera di convincimento prosegue. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto anche molti telespettatori stanno commentando e giudicando con molte critiche le extension di Carlotta Dell’Isola. C’è chi dice: “Ste extension non si possono vedè MAAAAAMMMAAAAAA”. E poi: “Comunque vorrei querelare chi ha messo le extension a Carlotta”. Oppure: “Scusate ma io le extension di Carlotta messe così non le posso vedere”. Insomma il verdetto del pubblico è evidente: via le extension. Ma Carlotta si farà convincere, prima o poi? Staremo a vedere.