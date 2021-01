Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli, che anche nella serata dell’11 gennaio si è dovuto infastidire al ‘Grande Fratello Vip’ per l’intromissione della sua famiglia. Lui vorrebbe viversi serenamente questa avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma prima la madre e poi il fratello lo hanno criticato per alcuni atteggiamenti e se l’è presa. Nelle ultime ore è intervenuta anche Alessia Pellegrino, ovvero la cognata del concorrente del reality show. Dunque, tantissimi giudizi nei suoi confronti.

La fidanzata di Giulio Pretelli ha detto: "Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di Pierpaolo. Settimane che vengono attaccati dopo che la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cosa ha detto di così sbagliato? Perché c'è stata tutta questa cattiveria? Ma voi che parlate tanto che ne sapete di loro e di cosa stanno provando? Sono una famiglia stupenda che ha fatto sacrifici per i figli, ma sacrifici veri. Di certo non puntavano a Montecarlo".















Ma non è finita qui perché durante la puntata di 'Pomeriggio 5', condotta da Barbara D'Urso, è stato ospite proprio suo fratello. Queste sono state le prime parole di Giulio: "Quando uscirà capirà. Giulia è Giulia, ma la sua famiglia è la sua famiglia. Non può dire determinate cose, mia mamma sta soffrendo moltissimo". Dunque, la mamma non ha accolto favorevolmente quelle affermazioni di Pretelli, che nella Casa più spiata d'Italia ha riferito di vergognarsi di quanto successo.















La reazione di Pierpaolo non è comunque stata digerita dal fratello, che in diretta televisiva ha aggiunto: "Se è al Grande Fratello Vip deve ringraziare i suoi genitori per i sacrifici che hanno fatto. Giulia Salemi? Ne abbiamo parlato bene, ai miei genitori lei piace". Non sappiamo dunque se questo sia davvero il capitolo conclusivo della querelle familiare. Staremo a vedere se lunedì prossimo Alfonso Signorini toccherà nuovamente questo argomento diventato molto spinoso.









La cognata di Pierpaolo Pretelli aveva invece anche aggiunto altro sulla Gregoraci e sui familiari del vippone: “Elisabetta non l’ha preso in giro e mi pare l’abbia detto più volte. Chissà, forse fuori sarebbe successo qualcosa…Alcuni atteggiamenti vanno controllati davanti alle telecamere e lei essendo una mamma l’ha fatto. Mi dispiace che stia succedendo tutto ciò. Io conosco questa famiglia e voglio loro un mondo di bene, basta attaccarli”.

