Uno dei conduttori più amati della televisione italiana è Paolo Bonolis. Insieme a Gerry Scotti, Carlo Conti e Flavio Insinna è tra gli uomini più apprezzati nel piccolo schermo da milioni di telespettatori. L’ultimo periodo però non è stato caratterizzato da buone notizie per lui, visto che a causa della pandemia da coronavirus è stato costretto a rinviare il suo appuntamento con ‘Avanti un altro’. Inizialmente si pensava che ci fossero solo degli umori un po’ bassi del presentatore.

Invece, sembra che il suo malcontento sia davvero molto forte. A tal punto da far immaginare un futuro decisamente clamoroso. Le voci di corridoio non sono proprio bellissime e Mediaset sarebbe decisamente in apprensione per ciò che potrebbe accadere da un momento all’altro. Per precauzione, il Biscione si sarebbe quindi messo al lavoro per non farsi trovare del tutto impreparato. Certo, se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe un durissimo colpo per Canale 5. (Continua dopo la foto)















Secondo le ultime indiscrezioni, Bonolis starebbe seriamente pensando di andare via da Mediaset e intraprendere altri percorsi. Non gli è proprio andato giù l’atteggiamento di Mediaset assunto sul suo programma ‘Avanti un altro’. Pare che ormai i rapporti siano ai minimi sindacali e non è da escludersi che possa esserci la rottura definitiva. Inizialmente la trasmissione preserale del conduttore doveva cominciare il 4 gennaio scorso, invece è stata poi presa un’altra decisione. (Continua dopo la foto)















Le nuove puntate non saranno trasmesse prima della prossima primavera, quindi un colpo basso per Paolo, rimasto molto deluso. Dunque, bisognerà aspettare addirittura l’8 marzo. Tutto questo avrebbe fatto perdere la pazienza all’uomo, già nervoso perché Mediaset non aveva mandato in onda nemmeno le puntate registrate durante il periodo più nero della pandemia. Come anticipato precedentemente, al suo posto potrebbe esserci una vecchia conoscenza dell’emittente. (Continua dopo la foto)









Nel momento in cui si materializzasse l’incredibile addio di Paolo Bonolis, i vertici di Mediaset non vorrebbero rimanere scoperti. Per questa ragione ci sarebbero già stati alcuni contatti con Enrico Papi. Il conduttore non guiderebbe ‘Avanti un altro’, ma gli sarebbe affidato un altro game show di cui al momento non si conosce il nome. Possibile anche la sua presentazione di ‘Scherzi a parte’. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

