Lo scoop lanciato a Mattino cinque nella puntata andata in onda martedì 12 gennaio continua a tenere banco sui social. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha rivelato che due ex concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip abbiano iniziato a provare l’uno per l’altra dei sentimenti. Alajmo ha riferito oltretutto qualcosa di sconcertante.

“C’è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda”, ha detto il paparazzo ai microfoni di Mattino 5. Alcuni ospiti hanno fatto i nomi di Guenda Goria e Filippo Nardi, che hanno avuto contatti per via delle parole che il conduttore ha rivolto a Maria Teresa Ruta. Parole che poi sono valse a Filippo Nardi la squalifica dal reality show condotto da Alfonso Signorini. (Continua a leggere dopo la foto)















Alajmo ha aggiunto che si tratta di una “coppia improbabile”, sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo. A mettere pepe alla storia ci ha pensato Deianira Marzano. L’influencer napoletana è nota per le sue soffiate bomba sui vip e anche questa volta non è stata da meno. Commentando il gossip dato da Alajmo a Mattino Cinque, Deianira ha precisato che i protagonisti di questa indiscrezione non sarebbero un uomo e una donna ma due persone dello stesso sesso. (Continua a leggere dopo la foto)















“A Mattino 5 è stata data la notizia dello scoop di due ex concorrenti che avevano un flirt nella casa del Grande Fratello. Anch’io lo sapevo perché mi è stato detto da uno dei due”, ha rivelato l’influencer. “Sotto le coperte ci sono state delle effusioni affettuose che noi non abbiamo visto. Vi posso dare solo una chicca: non sono un uomo e una donna”, ha fatto sapere la Marzano scatenando il toto nomi dei suoi follower. Secondo la maggior parte degli utenti social la coppia improbabile sarebbe formata dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis e dall’attore Mario Ermito. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono Urtis e Mario, Signorini ieri gli ha lanciato frecciatine”, si legge sui social. “Lei è molto amica di Urtis, quindi la coppia più probabile è lui e Mario”, “Sono loro quasi sicuramente, ieri Alfonso gli ha lanciato una serie di frecciate”. E ancora: “Possono essere solo Mario e Giacomo, che è amico di Deianira e potrebbe averglielo riportato”.

