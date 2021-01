Momenti di imbarazzo a Detto Fatto, il programma di Rai Due condotto da Bianca Guaccero. Ancora una volta Jonathan Kashanian accende il programma del pomeriggio di Rai Due con la sua rubrica “Superclassifica Jon”. L’ex gieffino, ormai volto fisso di Detto Fatto, è diventato il protagonista indiscusso del momento gossip del contenitore pomeridiano del secondo canale.

Insieme a Bianca Guaccero, nel corso della sua "Superclassifica Jon", il siparietto in cui l'opinionista racconta di gossip e mondo dello spettacolo, regala al pubblico simpatici siparietti e confidenze intime, spesso anche personali. Ed è quello che è successo la puntata di Detto Fatto andata in onda martedì 12 gennaio 2021. L'ex gieffino e naufrago dell'Isola dei Famosi, dopo la paura per la salute dei genitori risultati positivi al Covid 19 prima delle vacanze di Natale, è tornato con la sua solita ironia pungente.















La malattia dei suoi affetti più cari ha sconvolto Jonathan sia, ovviamente, per la preoccupazione per la salute dei suoi sia perché così l'opinionista si è potuto rendere conto degli effetti del coronavirus sui contagiati. "Vedere mamma e papà che se ne vanno su una barella e che hanno paura come dei bambini e tu non puoi fare niente mi ha veramente distrutto", aveva detto Jonathan durante la puntata del 21 dicembre, l'ultima del 2020, anno purtroppo caratterizzato dalla pandemia. Ma ora il peggio è passato e l'opinionista è tornato alla grande con il suo carico di ironia e super gossip.















Nella puntata andata in onda martedì 12 gennaio l'opinionista ha parlato dei problemi tra fratelli e sorelle vip portando come esempi Madonna e il fratello, il 61enne Anthony Ciccone, e le due cantanti italiane Paola e Chiara, che avrebbero litigato per colpa di Max Pezzali. Durante la superclassifica, prendendo spunto proprio dal tema dei problemi in famiglia, Bianca Guaccero ha mandato un onda un video un cui una presunta parente dell'opinionista, mostrata di spalle e con la voce modificata, lo prendeva in giro raccontando cattiverie sul suo conto.









Particolarmente colpito dalla clip, Jonathan ha chiesto spiegazioni alla conduttrice che, però, non ha rivelato l’identità della donna. Poco dopo l’opinionista si è reso conto che quel filmato era solo uno scherzo, registrato probabilmente dalla stessa Bianca Guaccero, scoppiando in una lunga risata. “Se è uno scherzo ditelo perché mi sto agitando…mi state prendendo in giro”. Poi, convinto di non avere il microfono acceso, ha commentato lasciandosi sfuggire anche una parolaccia: “Ditelo se è uno scherzo…che str***i che siete”.

