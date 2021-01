Non c’è pace per Antonella Elia. L’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ è finita sotto attacco nei giorni scorsi per l’attacco riservato alla concorrente Samantha De Grenet. I toni sono stati considerati troppo eccessivi e aggressivi e lo stesso conduttore Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente nella serata dell’11 gennaio, per ciò che era andato in onda una settimana prima. Per l’ex gieffina gli attacchi durissimi arrivano anche dall’esterno della Casa e sono a dir poco pungenti.

Ciò che proprio non è piaciuto è stato l'insulto sul peso, infatti la Elia ha evidenziato il fatto che Samantha fosse ingrassata. La conduttrice ha però avuto un tumore in passato e non ha gradito queste parole ritenute cattive. Nelle ultime ore a scagliarsi contro di lei ci ha pensato una showgirl e volto noto della televisione. Non ha voluto fare nessun giro di parole, visto che è andata dritta al punto, criticando aspramente ogni suo aspetto. Si preannunciano ancora molte scintille.















A metterla nel mirino la vulcanica Francesca Cipriani, che ha detto: "Ha problemi, è pazza e va curata. Ti avrei presa a calci nel sedere. Un'opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata". Ma la sua invettiva social non si è arrestata qui, infatti ha proseguito nel suo intervento chiedendo provvedimenti urgenti alla produzione del reality show di Canale 5. Secondo lei, l'unica soluzione sarebbe quella di cacciarla immediatamente.















La Cipriani ha concluso, dicendo: "Andrebbe cacciata dal Grande Fratello Vip. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te". Al momento sanzioni nei suoi confronti non ci sono state da parte della trasmissione Mediaset, tenuto conto che ieri sera è stata regolarmente presente in studio. Certo, nel caso in cui dovesse nuovamente esagerare, a quel punto Signorini potrebbe essere costretto a rinunciare alla sua presenza.









Antonella Elia, nel confronto con la De Grenet dell’11 gennaio, ha svelato di aver avuto anche lei un tumore: “Come ti è venuto in menta una cosa del genere? Non mi permetterei mai di deridere il dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima. Era una battuta goliardica, tutto qui. Io non sapevo della tua malattia”. E Samantha ha voluto comunque crederle.

