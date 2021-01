“Programma sospeso”. Brutto colpo per Myrta Merlino: la decisione dei vertici de La7

Myrta Merlino lo ha definito “un esperimento pienamente riuscito”. Stiamo parlando de L’Aria di Domenica, l’appuntamento in onda durante il primo pomeriggio dell’ultimo giorno della settimana su La7. La prima puntata è stata il 15 novembre 2020 e nel promo la giornalista invitava i telespettatori a seguirla: “Non è il momento di stare soli. Stiamo assieme, facciamoci compagnia. Raccontiamo la politica, l’attualità, la cronaca, ma anche le vostre storie, le grandi e le piccole”.

Hanno accompagnato la Merlino, Gerardo Greco e Vauro. Il programma si è piazzato alle 14 in una fascia di orario molto ostica soprattutto per la concorrenza degli altri canali. Su Rai1 c’è Domenica In condotta da Mara Venier e su Rai3 c’è Mezz’ora con Lucia Annunziata: “Si è dimostrato che un programma del genere la domenica può ottenere un buon riscontro dal pubblico” e ha aggiunto che “per questo, stiamo ragionando su una sua riedizione nel medio periodo”, ha spiegato Myrta Merlino in un’intervista a TV Blog. (Continua dopo la foto)















Quindi ha precisato che “al momento, però sono totalmente concentrata sulla striscia quotidiana de L’Aria che tira” perché “vogliamo seguire al meglio questa fase storica del nostro Paese che sul piano politico, dell’economia e della cronaca, in particolare per quel che riguarda l’emergenza sanitaria, offre continui spunti di analisi e di riflessione…in questo momento direi che non è manco un lavoro giorno per giorno, ma minuto per minuto”.(Continua dopo la foto)















In termini di ascolti il programma non è andato oltre il 3%. E per la Merlino si è trattato “un esperimento pienamente riuscito perché ha raggiunto il target prefissato del 3% di share, un risultato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti e richiesti dall’Azienda”. Tuttavia come si legge sul portale Davidemaggio.it, L’Aria di Domenica è stata sospesa dopo 6 puntate: “La trasmissione d’approfondimento del pomeriggio domenicale condotta da Myrta Merlino si è fermata con la pausa natalizia e con l’anno nuovo non ha più rivisto le luci della messa in onda. A fermarne la corsa, dopo poco più di un mese dal debutto, gli ascolti bassi”. (Continua dopo la foto)









“Schiacciata da una concorrenza già fidelizzata e ben posizionata (ci riferiamo in particolare a Domenica In e Mezz’ora in più), L’Aria di Domenica ha faticato ad imporsi – si legge sempre su Davidemaggio.it -. Tornano pertanto ai box Vauro Senesi e Gerardo Greco, che facevano parte del cast fisso del programma, e per Myrta Merlino resta ora il ben più rodato talk mattutino feriale, che dà maggiori soddisfazioni alla rete”.

“Si abbracciano, ridono, si baciano”. Can Yaman e Diletta Leotta insieme, dalle voci alle prove: spuntano le foto