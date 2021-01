Nella puntata del 12 gennaio di ‘Uomini e Donne’ è andata in scena una confessione a dir poco bollente. Nelle scorse ore aveva fatto divertire moltissimo l’uscita di Tina Cipollari, che quando una vespa aveva fatto capolino in studio, si era rivolta a Gemma Galgani dicendole: “Spruzzati il ddt in faccia”. La reazione di Maria De Filippi non si era fatta attendere: “Sei sempre più stupida. Passano gli anni, ma diventi sempre più stupida”. Ora invece è il Trono Classico a dare il meglio.

La tronista Sophie Codegoni è ancora molto incerta sul suo futuro, visto che ci sono ancora tre corteggiatori in lizza per diventare il futuro fidanzato della bellissima ragazza. Anche se, quando accaduto in esterna con uno di loro, potrebbe aver cambiato tutto. Si è trattato infatti di una situazione che ha raggiunto contorni hot, quasi da censura. Ha voluto raccontare ogni minimo dettaglio di ciò che vissuto con lui, scatenando inevitabilmente la reazione negativa degli altri giovani. (Continua dopo la foto)















La Codegoni si è quindi lasciata andare completamente con il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura. Quello che è stato rivelato e ciò che è stato visto ha lasciato senza parole Matteo Ranieri e anche Antonio Borza. Quest’ultimo era considerato colui che aveva più chance per conquistare il cuore della tronista, invece sta succedendo tutt’altro. Le parole di Sophie sono state davvero intime: “Mi toccava la coscia, mi baciava il collo”. Dunque, una passione a dir poco travolgente. (Continua dopo la foto)















Quando si è ritornati in studio, lei ha confessato davanti a tutti che si sente molto donna solo in compagnia di Giorgio, il quale è molto bravo a lasciarsi trasportare anche a livello fisico. Tutto questo la aiuta essendo lei abbastanza timida. La scelta ufficiale non è stata presa, sicuramente ci penserà ancora un po’, ma Di Bonaventura ha indubbiamente recuperato molti punti e sarebbe adesso in pole position. Non resta che aspettare qualche settimana per capirne di più. (Continua dopo la foto)









Intanto, Simone Bolognesi ha lasciato Ued ufficialmente: “Ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: “dopo”, nulla è più come “prima”. Per l’ex e storico primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez l’avventura nello studio di Maria De Filippi è durato lo spazio di 4 mesi. Quattro mesi in cui ha scoperto molto su un mondo che non ama più di tanto, e su se stesso.

