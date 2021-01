“Mariotto è fuori”. Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci spiega perché ha escluso l’amico Guillermo

Riparte il 29 gennaio Il Cantante Mascherato lo show condotto da Milly Carlucci. Lo scorso anno ha avuto un discreto successo riuscendo a tenere incollati alo schermi tantissimi telespettatori. E per questa stagione Milly vuole ripetere l’esperienza passata. Al giornale DiPiù Tv la conduttrice ha dedicato un’intervista in cui ha chiarito alcune voci sul programma che andrà ad iniziare a fine mese.

Innanzitutto ha parlato dei timori riguardanti la pandemia da Covid e dalle misure di sicurezza da adottare: “Dopo le disavventure a Ballando sono molto agitata, ma questo programma è più facile perché i concorrenti sono mascherati e arrivano negli studi con speciali caschi di protezione, dato che non possono farsi riconoscere. Comunque ci sottoporremo tutti, come prevede il protocollo, ai tamponi usando le accortezze del caso”. (Continua dopo la foto)















Poi ha fatto riferimento a Guillermo Mariotto. Da qualche temo circolano voci sulla sua assenza all’interno della giuria del programma. Anche Dagospia aveva confermato la notizia: non solo, ma giravano voci secondo le quali lo stilista non avrebbe preso bene questa esclusione. Inoltre secondo alcuni il motivo per cui Milly Carlucci avesse fatto una scelta del genere riguardava alcuni atteggiamenti che lo stesso Mariotto aveva assunto durante l’ultima edizione di Ballando. (Continua dopo la foto)















Ora Milly Carlucci – approfittando di questa intervista – vuole fare chiarezza sulla vicenda Mariotto. E ha deciso di svelare la reale motivazione per cui ha deciso di non annettere alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato il noto stilista. Tutto ha una motivazione e in questo caso è molto più semplice di quello che sembra. La Carlucci ha spiegato che non vuole sottoporre Mariotto a ulteriore stress e vuole evitare di sovraesporlo troppo. (Continua dopo la foto)









Ecco quali sono state le sue precise parole: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”. Insomma pare proprio che si tratti di un gesto di tutela da parte di Milly Carlucci nei confronti di Guillermo Mariotto. È noto, infatti, che Milly Carlucci ha sempre difeso la sua giuria di Ballando con le stelle. E in questo caso vuole fare lo stesso anche con lo stilista.

