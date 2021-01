Da più di un mese Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello. E, nonostante tutto, di lei si continua a parlare. Durante la diretta di ieri l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata in studio. La puntata si è infatti aperta con le immagini della showgirl nel Cucurio, dove ha avuto un confronto prima con Pierpaolo Pretelli e poi con Giulia Salemi, che dopo la sua uscita dal reality hanno iniziato a costruire una relazione.

“Sicuramente le cose vissute dentro al GF sono particolari, fuori le vivresti in un altro modo. Bisogna vedere dopo, quando si spegneranno le luci. Fuori sarà sicuramente diverso”, le parole di Eli su questa coppia che, subito dopo, ha aggiunto di essere in trasmissione esclusivamente in risposta alla chiamata di Alfonso Signorini, spegnendo subito un possibile gossip e gelosia nei confronti di Pierpaolo. Tutto finito? Neanche per sogno. Continua dopo la foto















Perché proprio mentre Signorini aveva mandato in onda il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia, Taylor Mega ha postato delle storie che a molti sono sembrate rivolte proprio alla conduttrice ex di Briatore. “Ma io mi chiedo una cosa. Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Quindi com’è possibile che alcune persone invece vadano in tv e a quel paese la quarantena? Vabbè”. Continua dopo la foto















E ancora: “Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se niente fosse? No, chiedo perché sono confusa”. Contro Elisabetta Gregoraci ha tuonato un altro ex gieffino Salvo Veneziano. Quest’ultimo tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha lanciato una frecciata durissima. Continua dopo la foto















“Dio denaro. Noi comuni mortali quarantena”. Nella stessa immagine, l’ex gieffino Salvo Veneziano ha fatto capire che Eli sarebbe avvantaggiata, poichè tra i tag ha aggiunto: “La legge è uguale per tutti? Nooooo”. Diversi utenti non hanno perso tempo per farsi sentire. “Hai ragione. Non la sopporto quella gatta morta falsa. Fa la bella vita grazie a Briatore, altrimenti volevo proprio vedere”.

Ti potrebbe interessare: “Com’è possibile?! Ditemelo”. Taylor Mega vede Elisabetta Gregoraci al GF Vip e sbotta: il motivo