Messa da parte la puntata in diretta e in attesa della prossima, in programma lunedì 18 gennaio, i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ hanno ricevuto bellissime sorprese nella mattinata odierna. In particolare, diversi aerei hanno sorvolato la Casa di Cinecittà. Ha avuto un bellissimo messaggio Andrea Zelletta: “Signori si nasce”, ma un paio di messaggi interessanti portati da alcuni velivoli hanno interessato anche Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, amate dai Rosmello.

Dedica speciale anche per Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini. Ma lo stesso influencer ha avuto l’opportunità di leggere uno dei messaggi più belli degli ultimi giorni. Ovviamente non è stato in grado di contenere la sua emozione, dopo quell’incoraggiamento fatto dal profondo del cuore. La sua reazione è stata bellissima, anche perché la scritta è stata fatta con grande affetto e sincerità. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa era riportato e chi è stato il protagonista. (Continua dopo la foto)















Ad inviargli il messaggio aereo è stato il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, che non lo ha ovviamente dimenticato nonostante abbia lasciato da un bel po’ di tempo il reality show. L’amicizia creatasi tra i due è molto bella, anche se da parte dell’influencer il sentimento andava anche oltre. Subito dopo aver letto le dolci parole del commentatore sportivo, Zorzi ha urlato tutta la sua gioia. Anche gli altri coinquilini hanno applaudito il gesto di Francesco, ritenuto molto toccante. (Continua dopo la foto)















Lo striscione in questione recitava testualmente: “Tommy resisti, non sei solo. Noi con te, Francesco e Fan”. Dunque, un messaggio di supporto per dargli la forza giusta ad affrontare questo periodo che lo divide dalla finale. Tommaso è amatissimo dal pubblico da casa ed è considerato il favorito numero uno al trionfo. Gli altri vipponi non mollano e stanno facendo di tutto per stargli dietro in termini di consenso, ma questa scritta di Oppini gli permetterà di avere ancora più morale. (Continua dopo la foto)









A proposito di Tommaso Zorzi, nei giorni scorsi è uscita una notizia su un suo vecchio litigio avuto con uno dei possibili candidati ad entrare nella Casa. Si era parlato con forza dell’arrivo di un nuovo concorrente, ovvero l’ex volto di ‘Uomini e Donne’ Mario Serpa, il quale divenne celebre per la sua relazione sentimentale avviata con Claudio Sona, invece i due sarebbero finiti in tribunale e Serpa non entrerà nel programma.

