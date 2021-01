“Ecco come è morto”. Solange, i risultati dell’autopsia dopo il rinvio del funerale. “Forse già nella notte”

È morto lo scorso giovedì a 66 anni Solange, il noto sensitivo all’anagrafe Paolo Bucinelli. Aveva lavorato sia in Rai che a Mediaset ed era un volto conosciuto del panorama televisivo italiano. La scoperta della morte è stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già morto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi l’imitatore e pittore Dario Ballantini, legatissimo al sensitivo 68enne, che lo ha ricordato in un post su Instagram: “Addio Solange Amico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due giorni fa non le dimenticherò mai. È stato bello ritrovarsi dopo tanti anni, dopo gli inizi insieme in quei tentativi di spettacoli negli anni ‘80. Tu sei un sensitivo e chi ti ha conosciuto può solo confermarlo”. (Continua dopo la foto)















I funerali di Solange si sarebbero dovuti tenere sabato 9 novembre, ma sono stati annullati poiché la Procura ha chiesto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia e spiegare con certezza i motivi del decesso del sensitivo: “La morte del sensitivo 69enne è avvenuta per circostanze ancora poco chiare: è stato trovato morto nella sua abitazione dai vigili del fuoco dopo che non rispondeva al telefono da diverso tempo”, si legge su Liberoquotidiano. (Continua dopo la foto)















“Ci sentivamo spesso al telefono quando non potevamo vederci – racconta Francesca, un’amica di Solange -. La mattina della sua scomparsa mi sono sentita qualcosa dentro, mi dicevo che qualcosa non andava, perché lo chiamavo, non rispondeva e questo non era mai capitato prima. Era abbastanza tranquillo e penso che il malore fatale sia insorto nella notte oppure al mattino dopo quando io l’ho chiamato più volte e lui non rispondeva”. “Una persona estremamente generosa, che trasmetteva ottimismo – ricorda commossa Vladimir Luxuria -. Ogni volta che mi telefonava chiedeva sempre di mia madre. Ultimamente ho avuto la sensazione che si sentisse trascurato, a tal punto che quando ho saputo della sua morte ho pensato a un suo gesto estremo”. (Continua dopo la foto)









L’autopsia è stata eseguita nelle ultime ore. Secondo quanto riferisce La Nazione, a provocare la morte potrebbe essere stato un infarto ma la risposta definitiva arriverà solo con la relazione ufficiale del medico legale che dovrebbe arrivare nell’arco di qualche giorno e chiarirà con certezze le circostanze che hanno determinato il decesso.

“So di chi è la colpa…”. Lady Diana, dopo 20 anni l’ex amante rompe il silenzio. È stato lui il vero amore della principessa