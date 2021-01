“Depressione…”. Bianca Guaccero non lo nasconde. Quelle brutte ombre sul suo futuro: cosa succede alla conduttrice

Sembra provata Bianca Guaccero che ha chiuso questo 2020 non proprio nel migliore dei modi. Come ricorderete infatti, Detto Fatto, nelle scorse settimane, è stato al centro di un polverone mediatico per via del non proprio azzeccato tutorial della spesa. Un episodio che ha persino provocato la sospensione del programma per alcuni giorni. Tornata in onda, la Guaccero si è premurata di porgere le sue scuse, quasi in lacrime per quanto accaduto, prendendosi anche delle responsabilità. A ciò si aggiunge, sempre in riferimento alla trasmissione, che gli ascolti non riescono a decollare.

Futuro molto più che incerto quindi per una grande professionista come lei. Quando le chiedono se il prossimo anno ci sarà, la sua risposta è tanto concisa quanto chiara: “Presto per parlarne, vedremo”. Non solo, perché il Covid, che ha drasticamente mutato usi e costumi, continua a farla da padrone. Nel frattempo ognuno cerca di andare avanti, tra restrizioni e relativi disagi e ansie. Bianca Guaccero, che dal 4 gennaio 2021 è tornata alla guida di Detto Fatto (Rai Due), non fa eccezione e dichiara anzi che il periodo delicato dettato dall’emergenza sanitaria la sta parecchio provando. (Continua a leggere dopo la foto)















Racconta di provare “Angoscia, depressione, consapevolezza”, spiega al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni circa il turbine di stati d’animo provati attualmente. Un turbine con cui ha imparato a convivere, come un po’ tutti d’altra parte. Spazio poi al capitolo professionale. Tuttavia Bianca, nonostante le pesanti e rumorose polemiche che hanno investito lo show recentemente, difende a spada tratta tutta la sua squadra. (Continua a leggere dopo la foto)























Bianca poi specifica che la passione per la conduzione televisiva in lei è sempre forte. Sicuro quindi che anche se Detto Fatto dovesse chiudere i battenti la prossima stagione, ritroveremo la 39enne di Bitonto in qualche altro show, con ogni probabilità in Rai. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi la Guaccero ha parlato del Festival di Sanremo, ma come concorrente. Per quest’anno i giochi sono ormai fatti, per il 2022 chissà… Bianca avrebbe già l’idea su cui puntare: “Mi piacerebbe cantare un brano su una donna come me, una senza un uomo potente alle spalle che si è conquistata tutto da sola”. Brava!

Ti potrebbe anche interessare: Tragedia in casa. Muore bimba di 2 anni, colpita in testa da una stufa mentre gioca