“Io e mia sorella…”. GF Vip: chi è Juliano, il fratello di Dayane Mello si presenta e conquista tutti (e tutte)

Nei giorni scorsi Dayane Mello al Grande Fratello Vip si era lasciata andare ai ricordi e aveva parlato di un’infanzia davvero dolorosa. Sua madre si prostituiva e lei, con i suoi fratelli, ha affrontato momenti difficili. “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta”, aveva raccontato la modella brasiliana.

E ancora: "Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. L'ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita".















Lunedì 11 gennaio la mamma di Dayane Mello è stata ospite del Grande Fratello Vip e tramite un collegamento video ha avuto modo di confrontarsi con la figlia. "Ho avuto difficoltà nella vita ma non sono mai stata una prostituta, mai. Suo padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile. Non sono arrivata al punto di essere una prostituta, è il loro padre che non mi ha mai aiutata. Per una madre è doloroso che una figlia stia sempre a cercare nel suo passato", ha detto la donna rivolgendosi a Dayane.















A fine lettera poi la signora Yvone ha aggiunto: "Figlia, lascia tua madre tranquilla. Vivi la tua vita. Io ti amo sì e ti chiedo di smetterla di dire queste cose". Dopo l'intervento della donna, Dayane si è mostrata molto turbata e proprio per questo motivo il fratello Juliano è intervenuto sui social con un video che, di fatto, ha smentito la madre. "Con molto dolore devo registrare questo video. – ha esordito il fratello di Dayane – Lo faccio per difendere quello che ha detto mia sorella al GF Vip e difendere la nostra storia. Quello che Dayane e io abbiamo passato solo noi lo sappiamo davvero, soltanto noi due sappiamo quello che abbiamo sofferto. Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male".









E ancora: “Siamo già stati danneggiati psicologicamente, mentalmente, con tutto quello che ci ha fatto passare. Nonostante tutto questa persona pensa di avere il diritto di negare quello che abbiamo passato. Ho il diritto di replica nello stesso modo in cui lei aveva il diritto di registrare queste bugie. Adesso ho il diritto di dire la verità cruda della nostra infanzia. Siamo stati abbandonati – ha concluso Juliano – e avevamo anche fame. Mi sono preso cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me”.

