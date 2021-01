Rosalinda Cannavò, la verità sul fidanzato: cosa è emerso dopo la sorpresa di Giuliano al GF Vip

Anche Rosalinda Cannavò ha avuto la sua sorpresa nel corso della diretta del GF Vip di lunedì sera. Non solo Dayane Mello e Andrea Zenga, che hanno incontrato le rispettive mamme, anche se la modella in videomessaggio. Non solo, ma forse se lo sarebbero risparmiato volentieri, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto l’opportunità di incontrare di nuovo Elisabetta Gregoraci, tornata per la prima volta nella Casa dopo che è scoppiato il loro flirt.

Anche l’attrice ha avuto il suo momento. Dapprima Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riassuntiva in cui lei esprimeva dubbi sul suo fidanzato, poi l’ha chiamata nella stanza led e le ha mostrato la sorpresa di Giuliano in occasione del loro anniversario: un bel videomessaggio interamente creato da lui, senza lo zampino del GF Vip. (Continua dopo la foto)















Nella clip il fidanzato le ha ricordato quanto la ama e ha aggiunto che la sta aspettando, al contrario di molti rumor secondo cui la sua intenzione era quella di lasciarla: “Sono passati quattro mesi, io sarei impazzito – ha esordito Giuliano – Il GF è una prova diversa. Noi dobbiamo ascoltare solo una cosa, il nostro cuore. Consapevolezze è la parola del tuo percorso, io ne ho maturate tante”. (Continua dopo la foto)















“Il nostro amore ci ha regalato tanto amore e tanta sofferenza. Questa sofferenza ci permetterà di vivere momenti felici. Adesso stai ascoltando 10 campane diverse, a bocce ferme, uno davanti all’altra ne ascolteremo una sola, il nostro cuore amore”. Rosalinda ha ascoltato con attenzione, ma il pubblico ha notato poco trasporto in lei. Per molti è apparsa fredda e in effetti lo sfogo che ha avuto dopo la puntata ha confermato i dubbi dei telespettatori. (Continua dopo foto e post)









Dayane: parliamo di Giuliano

Rosalinda: NO PARLIAMO DI ALTRO

HO URLATO

ADUA ADUA ROSALINDA🔥#rosiners #gfvip — Elisa.18_🍿 (@Elisa182) January 12, 2021



“Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Io sono la certezza per lui sai – ha confidato Rosalinda a Andrea Zelletta – Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai. Noi abbiamo passato periodi davvero brutti e adesso voglio fare chiarezza. Andre non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci tornavo insieme, però ho questi dubbi“. Poi, poco dopo Dayane Mello le ha detto: “Amore parliamo di Giuliano dai”. Ma lei non ha voluto saperme: “No, parliamo d’altro dai”.

