Andrea Zenga è uno dei nuovi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver avuto inizialmente delle difficoltà legate all’integrazione nella Casa, è riuscito a superare le fasi più delicate e si sta piano piano ambientando. A far rumore nei giorni scorsi sono state alcune sue dichiarazioni sul padre Walter, con il quale non ha rapporti da tantissimi anni. Dichiarazioni che hanno trovato la pronta risposta dell’ex calciatore, che si è lamentato sui social dell’atteggiamento assunto dal gieffino.

Alcuni giorni fa il vippone aveva affermato: “Se viene qui mi inc….o. Su molte cose sono chiuso. Mi rendo conto di essere prevenuto, io non riesco a concepire il suo comportamento”. Anche se poi aveva aggiunto: “La mia porta è aperta, ma prima deve passare da mio fratello, lui ha più diritti di me di riappacificarsi con lui”. Nella puntata dell’11 gennaio di ‘Pomeriggio 5’ sono emersi altri dettagli interessanti, che stravolgerebbero la situazione. Barbara D’Urso ha svelato particolari clamorosi. (Continua dopo la foto)















La padrona di casa ha aperto una busta contenente notizie choc, ovvero dei documenti su di loro. Non ha però rivelato i contenuti in quell’istante, ma ha fatto prima iniziare il dibattito in studio. Nella giornata odierna a fare chiarezza su tutto ci ha pensato l’ospite Biagio D’Anelli, il quale ha affermato di aver dialogato con gente molto vicina a Walter. Ciò che ha raccontato quest’ultimo è completamente diverso da ciò che è stato detto nella Casa dal figlio. Vediamo cosa è emerso. (Continua dopo la foto)















Innanzitutto, sarebbe falso il fatto che al matrimonio di Iacopo, l’allenatore di calcio avrebbe solamente detto ciao ad Andrea senza aggiungere altro. D’Anelli ha continuato così il suo racconto: “Mister Zenga non solo ha accolto Andrea ma gli ha detto: ‘Ti faccio un biglietto aereo per venire a Dubai Open. Voglio parlare con te, voglio stare con te, voglio passare del tempo con te’ e lui con le braccia conserte, quindi do anche questo aneddoto, la postura, ha detto subito di no”. (Continua dopo la foto)









D’Anelli ha concluso: “Si è girato e ha dato le spalle al padre. Walter Zenga ha dormito con Hoara Borselli per dare agiatezza ai figli, quindi è stato sempre presente”. Aveva infatti deciso di affittare una casa a Milano per cercare di stare più vicino ai figli. Dunque, dichiarazioni che si scontrano totalmente con quanto detto da Andrea Zenga. Chissà quando verrà fuori tutta la verità.

