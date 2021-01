Maria De Filippi è tornata in tv con una nuova edizione di C’è posta per te. E anche se non c’è da stupirsi visti i precedenti, il programma, andato in onda su Canale 5 abato 9 gennaio 2021, ha subito fatto boom: ha conquistato all’esordio più di 6 milioni e 200 mila telespettatori, corrispondenti al 27,98% di share.

E dire che quella appena iniziata è la 24esima edizione della trasmissione… Ma è evidente che questo show della De Filippi, senza togliere nulla agli altri, anche quelli seguitissimi, è una vera punta di diamante del palinsesto Mediaset. Merito delle storie presentate nel programma che riescono a far sorridere e emozionare, ma anche degli ospiti, scelti sempre con grande cura. Per la prima puntata della nuova stagione, Queen Mary ha scelto due vip d’eccezione. (Continua dopo la foto)















L’amica Sabrina Ferilli, arrivata in studio con la madre Ida che si è commossa di fronte alla storia di una coppia con problemi di lavoro, e Luca Argentero, che in passato aveva già preso parte al programma con la compagna Cristina Marino e che sabato scorso che ha sposato Valentina e Michele: “Con tutto l’amore, l’affetto mio, di Maria e del pubblico qui presente, vi chiedo di indossare le vostre fedine prematrimoniali. Spero mi inviterete quando ci sarà la cerimonia”. (Continua dopo la foto)















Poi certo, le storie di tutti gli altri protagonisti della puntata raccontate come solo Maria De Filippi sa fare, arrivando subito al cuore del pubblico. E poi le risate con il signor Luigi, che ha chiesto aiuto alla redazione del programma per cercare la sua prima fidanzatina, tale Maria La Manna, di origine pugliese. Ma in tutto questo turbinio di emozioni non è passato inosservato il look della conduttrice. (Continua dopo foto e post)









Look Maria

Giacca Saint Laurent €2290

Jeans Saint Laurent €490 #CePostaPerTe pic.twitter.com/Fv7id9Qn5g — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) January 9, 2021



Per l’esordio di questa 24esima stagione di C’è posta per te, Maria ha scelto una giacca che ha subito catturato attenzione. E, ancora una volta grazie all’utente di Twitter Manuel Di Gioia, sempre attento agli outfit dei protagonisti della tv, si è presto risaliti al marchio e al costo. Costo stellare: il blazer “brillante” è firmato Saint Laurent e avrebbe un costo superiore ai 2mila euro (2290, per la precisione). Anche i jeans sono dello stesso brand e il prezzo è di 490 euro. Insomma, il totale è da capogiro.

“Perché senza mascherina e distanziamento”. C è posta per te, dopo le critiche Maria de Filippi costretta a parlare