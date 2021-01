“C’è pure lei tra i naufraghi”. Isola dei Famosi, un grande ritorno! E la lista dei vip di Ilary Blasi si fa interessante…

Isola dei Famosi, la nuova edizione ricca di novità. Ormai la data di inizio è sempre più vicina e tante sono le indiscrezioni che circolano in rete. I più grandi appassionati del programma non solo vedranno l’avvicendamento fra Alessia Marcuzzi e la nuova conduttrice Ilary Blasi, ma anche grandi nomi tra i concorrenti. L’edizione 2021 avrebbe già 7 naufraghi ufficiali, tra cui anche ‘lei’.

Iniziamo dalla 'testa', ovvero dalla conduzione. La conferma cade sulla splendida moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, che come riportato sul portale TvBlog, sarà al comando del timone, supportata da possibili opinioniste come Francesca Barra e Alessandra Mussolini. Resta al momento escluso dal team, l'inviato Cam Yaman, che avrebbe avanzato richieste troppo costose per la redazione.















Si passa dunque alla lista dei possibili concorrenti. Sempre sul portale, si leggono grandi nomi come quello di Asia Argento e Vera Gemma, coppia reduce da "Pechino Express", l'attore Brando Giorgi, Alessandra Canale, Pietro Delle Piane, Eleonora Giorgi, e infine Jill Cooper e la presentatrice Patrizia Rossetti, anche loro già protagoniste di Pechino Express, solo per citarne alcuni, oltre ad Alessandra Caanale, confermata dal settimanale Vero.















Ma senza dubbio, i riflettori si accendono proprio sul nome dell' americana di nascita ma italiana d'adozione, ovvero Jill Cooper. Non sarebbe la prima volta, bensì la quinta a vedere a vedere la partecipazione di una statunitense a L'Isola dei Famosi. Sicuramente tutti ricorderanno Kristen Grove del duo di deejay Kris e Kris, Clarissa Burt, l'attore di Beautiful Daniel McVicar e Demetra Hampton.









Ma come riportato anche su Biccy.it. Jill si troverebbe ancora alle prese con un momento di riflessione: "LIsola dei Famosi? Me l'hanno chiesto e quest'anno potrebbe essere il momento giusto. Finora non me la sono sentita, temendo di essere troppo timida ed emotiva, ma ora sto facendo le mie valutazioni, mio figlio mi ha consigliato di accettare". Quindi si rimane in attesa di conferme.

