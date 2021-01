Dayane Mello, accadrà stasera al GF Vip. Lei ancora non lo sa ma è già tutto pronto. Preparate i fazzoletti

Dayane Mello, riflettori su di lei al Grande Fratello Vip. Tanti i colpi di scena in vista per la nuova puntata del reality show. Il pubblico da casa avrà modo di comprendere meglio alcune dinamiche sollevate dagli inquilini. Sicuramente alta la pressione in vista dell’eliminazione dei nominati, ma anche un momento imperdibile che interessa da vicino la vita personale di Dayane.

Clamoroso l’annuncio delle ultime ore, che anticipa cosa accadrà durante la puntata televisiva del GF Vip. E se molti pensano che i riflettori si accenderanno solo sulla nuova coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, forse si sbagliano. Nonostante siano sicuramente i concorrenti più discussi degli ultimi giorni, a prendere la scena sarà la storia di Dayane Mello. (Continua a leggere dopo la foto).















Riflettori su di lei e non solo per l’acceso scambio di opinioni avvenuto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ma molto altro. Infatti dalla pagina ufficiale del GF Vip pare che sia stata prevista una sorpresa: Dayane avrà la possibilità di rivedere sua madre. E sulla donna, la gieffina aveva già iniziato ad accennare qualcosa alcuni mesi fa. La storia tra madre e figlia è commovente. (Continua a leggere dopo la foto).















Tutto è avvenuto proprio durante la tredicesima puntata quando la modella ha raccontato il suo passato difficile. Il fratello sempre al suo fianco, ma un’infanzia sicuramente segnata sotto svariati punti di vista che ha raccontato così: “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta”. (Continua a leggere dopo le foto).









La gieffina ha aggiunto: “Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. L’ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita”.

Elisabetta Gregoraci, succederà stasera per la prima volta: il pubblico del GF Vip già in fibrillazione