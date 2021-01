“È grave, gravissimo”. GF Vip, ora sotto accusa finisce Cecilia Capriotti. Il pubblico si ribella a quelle frasi choc

Cecilia Capriotti, scivolone al GF Vip. È bastata una sola frase per sollevare la polemica ma soprattutto la reazione del diretto interessato. Il reality show, tra relazioni sentimentali e confessioni, diventa anche un momento di riflessione su alcune tematiche sociali. Nella casa più spiata d’Italia, gli inquilini hanno spesso l’occasione per aprire anche alcune parentesi importanti.

Ma il parere di Cecilia Capriotti in tema di razzismo ha incontrato la polemica. Secondo la gieffina il razzismo pare non esista più. Il ragionamento di Cecilia parte dalla presenza di Barwuah nella Casa del Gf Vip e queste sono state le sue parole: “Il razzismo non esiste più. Lo ha dimostrato Enock, che qui è stato trattato da Dio. Anche quello è importante”. (Continua a leggere dopo la foto).















Secondo la Capriotti, dunque, la partecipazione di un concorrente di origine africana “trattato bene” in un reality è suonato più come un paradosso che come una frase detta con le migliori intenzioni. E la frase ha in poco tempo suscitato lo sdegno da parte del diretto interessato. Barwuah ha risposto con una diretta sui canali social: “Secondo me questo è peggio di quello che aveva detto Fausto”. (Continua a leggere dopo la foto).















Uno scivolone da parte della Capriotti che adesso può diventare un momento molto critico da affrontare per la gieffina che con ogni probabilità verrà chiamata a rispondere della gaffe commessa a microfoni sempre accesi della casa più spiata d’Italia. Si, perchè la risposta di Enock è chiara: “Voglio dire alcune cose che non mi stanno bene di quello che ha detto Cecilia”, ha spiegato il ragazzo in un video, “Lei dice “Enock è stato trattato bene”. (Continua a leggere dopo le foto).









LE PAROLE DI ENOCK DOPO LE ULTIME USCITE DI CECILIA CAPRIOTTI #TZVIP pic.twitter.com/FIEtS4fOlW — 🐍 ; Vibez (@24McCartney) January 11, 2021

E conclude: “Il razzismo non esiste”. Ma dove ca**o vivi?”. E dopo aver ricordato anche l’espressione poco felice utilizzata da Fausto Leali, rivolgendosi agli utenti ha aggiunto: “Non aspettatevi che questa sera vada a fare lo show trash. Su questi argomenti io non faccio trash”.

