Puntata di ‘Uomini e Donne’ davvero incandescente quella andata in onda l’11 gennaio. La padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un annuncio stellare, che avrà fatto contenti tutti i telespettatori. Ormai è pronta a tornare nel dating show di Canale 5 Ida Platano, che dovrà avere un confronto, che si preannuncia abbastanza duro, con Riccardo Guarnieri. Toni alti si erano registrati anche in altri appuntamenti, ma stavolta tra di loro potrebbero davvero nascere liti furibonde.

Intanto, siamo ormai vicinissimi alla scelta di Davide Donadei. Dovrà infatti ufficialmente scegliere tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi quale sarà la ragazza con la quale uscirà dal programma da fidanzato. Tutte le indiscrezioni fanno riferimento a Chiara, ma non sono da escludere sorprese. Certo, con lei ha fatto un’esterna davvero importante che ha fatto arrabbiare Beatrice. Ma c’è stata anche l’occasione per una reazione della De Filippi, che ha risposto ad una frase di Tina. (Continua dopo la foto)















Mentre si stava parlando del tronista e quando la Buonocore ha deciso di alzarsi e abbandonare lo studio in segno di protesta contro gli atteggiamenti di Davide, è accaduto qualcosa di imprevisto. Infatti, è entrata in studio una vespa. Ovviamente l’opinionista Cipollari non ha perso occasione e si è lasciata andare ad una battuta nei confronti di Gemma Galgani. Maria non ha potuto fare altro che intervenire e rimproverare, seppur in modo bonario, la storica opinionista. (Continua dopo la foto)















Tina si è quindi rivolta alla dama torinese e le ha detto: “Spruzzati un po’ di ddt in faccia”. La conduttrice di Mediaset ha reagito così: “Sei proprio stupida. Passano gli anni e diventi sempre più stupida”. Dunque, ennesimo capitolo di una storia infinita tra la Cipollari e la Galgani, che chissà se un giorno riusciranno ad accordarsi per una tregua. La De Filippi ha comunque replicato in maniera tranquilla, visto che stavolta Tina non si è spinta oltre con insulti più che pesanti. (Continua dopo la foto)









Nella puntata di venerdì scorso coloro che hanno avuto un battibecco dai toni accesi sono stati Aurora e Giancarlo. La rabbia della donna è nata nel momento in cui lui ha deciso di conoscere anche Alessandra. Prima le cose stavano andando abbastanza bene, ma poi è arrivato questo spartiacque che ha cambiato le carte in tavola. La loro conoscenza si è praticamente interrotta del tutto.

