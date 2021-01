Benedetta Parodi, che bomba! La voce che gira sulla “zia Bene” è di quelle ‘top’. Pubblico già in delirio

Benedetta Parodi ormai è un volto noto della tv. Soprattutto quando si parla di programmi di cucina. Ha esordito anni fa con il cooking show ‘Cotto e mangiato’ su Italia1 e attualmente è un volto di punta di Real Time, dove è al timone di Bake Off Italia. I telespettatori hanno imparato ad apprezzare il suo stile simpatico e amichevole soprattutto nei confronti del pubblico.

È diventata un punto di riferimento soprattutto per i cooking show. Quando in tv si parla di ricette, viene sempre alla mente il suo nome. Nel 2020 è uscito il suo ultimo libro intitolato Una poltrona in cucina: un viaggio a ritroso nella sua memoria in ripercorre le tappe più importanti della sua vita, dall'infanzia fino alla scoperta dell'amore per la cucina, intervallate da tante, nuove e gustosissime ricette.















E adesso per Benedetta Parodi potrebbero schiudersi le porte per una nuova avventura in televisione. Stando a quanto scrive TvBlog, la conduttrice classe 1972 sarebbe ad un passo dal rientro sulla televisione pubblica. Per lei ci sarebbe pronto un nuovo programma di food, in onda su Rai2 a partire da marzo prossimo. La collocazione sulla rete diretta da Ludovico Di Meo non è ancora definitiva ma dovrebbe essere quella del mattino del sabato o della domenica.















"Per la Parodi si tratterebbe del ritorno in Rai dopo l'esperienza, certamente non fortunata, al fianco della sorella Cristina a Domenica In nella stagione 2017-2018 – scrive TvBlog -. Una parentesi durata poco e segnata da profondi problemi di ascolti. Più di recente, ossia da settembre a novembre scorso, zia Bene ha condotto su La7 (dove già si era imposta con I Menù di Benedetta) il cooking show pomeridiano (dalle ore 17.00) Senti che mangia, con accanto Andrea Grignaffini, critico dell'Espresso e gli chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer".









“In questa fase non è ancora chiaro se il programma in onda su Rai2 da marzo prossimo sarà la seconda edizione di Senti chi mangia oppure se, come appare più plausibile, si tratti di un nuovo format comunque sempre legato al mondo della cucina – si legge ancora su TvBlog -. Intanto, continua l’esperienza radiofonica di Benedetta Parodi a Radio Capital, dove conduce tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le ore 11.00 e mezzogiorno, la trasmissione Le mattine di Radio Capital”.

