“Giulia e Pier? Mi dispiace ma…”. Francesco Oppini ‘spara’ sulla coppia del GF Vip. No, i piccioncini della Casa non la prenderanno bene…

Francesco Oppini, la sua perplessità sulla nuova coppia al GF Vip. Sembra essere tornata la pace tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, ma sia tra le pareti di casa che fuori, sono molti i dubbi in merito alla relazione. Anche il figlio di Alba Parietti si è espresso in merito a questo, unendosi al coro di quanti non credono che per loro ci sia davvero il futuro di cui parlano.

Nonostante sia uscito dalla casa del Grane Fratello Vip, Francesco Oppini ha espresso la sua opinione sulla coppia Salemi-Petrelli. Infatti la neo coppia del GFVip 5 sta facendo discutere non poco nonostante le affermazioni degli innamorati che si dicono convinti nel continuare la loro relazione: "Abbiamo un futuro insieme". Ma Francesco Oppini non è del tutto convinto di questo.















Prima di apprendere le dichiarazioni del figlio di Alba Parietti, facciamo un passo indietro. Da pochi giorni sembra essere tornata la pace tra Giulia e il suo Pierpaolo, una riappacificazione che ha lasciato non poche perplessità persino tra gli inquilini della casa, tra cui Dayane Mello che così si è espressa sull'ex velino: "E' un farfallone, piange per la clip in puntata".















Nei giorni scorsi, Giulia Salemi ha dovuto rispondere ad alcuni dubbi sollevati da Pierpaolo a cui ha risposto così: "Sarei una pazza a fare il Grande Fratello per la seconda volta, avere un rapporto con qualcuno ed essere fidanzata fuori. Cosa ho fatto nei mesi scorsi te lo dirò fuori ma non c'è nessun segreto, la mia vita è molto normale". Da lì, le lacrime in silenzio di Pierpaolo e l'inizio dei pettegolezzi in casa.









Un esempio? Tommaso Zorzi ha affermato: “Il vittimismo di Pier nemmeno Dayane”. Ma anche fuori dalla casa, alcuni utenti hanno commentato così: “Ha fatto il gatto in calore passando per Elisabetta, l’ex Adriadna e ora Giulia e ha il coraggio di arrabbiarsi con lei?”. Così quello che per molti sembra essere “un film già visto”, trova il parere concorde anche di Francesco Oppini: “Mi è dispiaciuto, perché sono molto amico di Elisabetta, vedere dei copia incolla fatti poi con Giulia. Anche perché è avvenuto tutto quando lui era confuso per Ariadna Romero”.

