Ha fatto davvero molto scalpore la lite avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due stavano preparando il balletto per lo speciale di Capodanno e per una divergenza sulla coreografia hanno iniziato a discutere. “Uno che si è messo lì a fare tutto e tu rompi i cog****i per due passi”. ha esclamato l’influencer milanese. Ad un certo punto sono volate parole grosse con Tommy che ha dato della ‘psicopatica’ alla Orlando e questa che, ovviamente, c’è rimasta malissimo.

Successivamente i due hanno fatto pace. Tommaso ha spiegato che non pensava veramente quello che aveva detto e Stefania si è mostrata disposta al perdono. Lo stesso video della riappacificazione, con Zorzi che ha dato scherzosamente della ‘cretina’ a Stefania ha raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni e provocato tantissime reazioni nei telespettatori. Adesso, però, è uscita fuori una rivelazione clamorosa proprio su quella litigata. (Continua a leggere dopo la foto)















A rivelare quanto avvenuto è stato lo stesso Tommaso Zorzi a Cecilia Capriotti: l’influencer ha spiegato che proprio in occasione della preparazione del canto di Capodanno Stefania Orlando gli ha chiesto di fingere di litigare, salvo poi ritrattare in un secondo momento: “Io non lo avrei mai detto se non fosse successa quella cosa lì, però a me è venuto un dubbio. Perché lei quando c’è stata la prova di canto e avevano appena mandato la clip del litigio tra me e lei, stava cantando Mario e mi fa: ‘Ti va se questa settimana facciamo finta di litigare?'”. (Continua a leggere dopo la foto)















Una richiesta che ha lasciato di stucco Tommaso, il quale infatti ha risposto a Stefania: “Io le ho detto che quando litigo con lei ci rimango male veramente, ma dopo mezz’ora mi ha detto ‘quella cosa che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare'”. A quel punto Cecilia gli risponde che una cosa del genere è successa anche con lei e che pure lei ha rifiutato dicendo che con Stefania non sarebbe mai riuscita a fingere. (Continua a leggere dopo la foto)









Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta #tzvip pic.twitter.com/q2z2sDpO1y — Majida (@MajidaSom) January 10, 2021

oddio raga ora questa frase ha un senso.. #tzvip pic.twitter.com/qyB8mlwf2s — tina; 55%“la portineria è aperta”🐍 (@quitemisshome_) January 10, 2021

In seguito, secondo il racconto di Cecilia Capriotti, Stefania le ha detto che stava scherzando. In ogni caso gli utenti di Twitter, subito dopo aver visto il video della ‘doppia rivelazione’, ne hanno condiviso un altro. Qui Stefania attacca Tommy: “Le lezioncine stai dando? Non mi sembra il caso”. E Tommaso Zorzi le risponde: “Io lo so cosa stai facendo adesso, non mi far parlare…”. E il video è commentato con un esplicativo: “Oddio raga ora questa frase ha un senso”.

