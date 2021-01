Tempo di confessioni e silenzio al Grande Fratello Vip. Durante uno degli ultimi daytime è andato in onda uno dei confessionali di Tommaso Zorzi. Tra il serio e il faceto, come suo solito, l’influencer ha parlato di Mario Ermito, uno degli ultimi concorrenti a entrare all’interno della casa di Cinecittà che, poco dopo l’ingresso ha affermato di essere uno spirito libero.

"Perché non apre la porta rossa se ha questo valore della libertà? Perché deve stare chiuso in una casa se ha questi valori? Ha scelto l'unico reality in cui non sei libero…", ha commentato Zorzi. Non l'unico sugli scudi. Insieme a lui c'è Cecilia Capriotti che, prima di entrare nella casa, ha rilasciato una lunga intervista a DiPIù in cui ha parlato della sua vita privata, degli inizia della sua carriera e di un evento che ha segnato dolorosamente il suo passato. Ha svelato di essersi data da fare per aiutare dal punto di vista economico la sua famiglia.















La Capriotti confessa: "Io non mi sentivo bella quando mi proposero i primi lavori". Nonostante tutto partecipò a Miss Italia classificandosi quarta, e da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata. Agguerrita, con una cattiveria di facciata di fondo (dietro cui si nasconde una grande bontà) che sta facendo discutere al pari di quella di un'altra protagonista.















Parliamo di Antonella Elia. Su cui è intervenuto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Alessi descrive Antonella come "una donna a modo" al di fuori del contesto del piccolo schermo. Dunque ben differente da quel che invece traspare al Grande Fratello Vip 5 dove è stata, sempre citando il giornalista, "così crudele, cattiva".















Il direttore di Novella 2000 è quindi convinto che dietro al cinismo di Antonella si nasconda dell’altro. Vale a dire un corposo cachet. “Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, ‘Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva’. Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo”, conclude.

