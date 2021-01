Storie e drammi familiari, persone care ritrovate, riappacificazioni e torti perdonati appassionano da sempre il pubblico italiano. E Maria De Filippi con “C’è posta per te” riesce sempre a trovar la chiave per entrare nel cuore dei suoi ospiti, facendo loro dimenticare che si trovano di fronte a milioni di persone. Il successo del programma in gran parte è tutto qua, nelle storie raccontate in cui molti si riconoscono.

Storie di dissidi e di abbandono, proprio come quella andata in onda nell’ultima puntata di C’è posta per te 2021. Antonio, il padre, e Rossella, la figlia, si incontrano in un faccia a faccia anche duro, con due versioni che si contrappongono: “Quando è successa la cosa della patente, io ho provato più volte a chiamarti, ti ho mandato tanti messaggi ma tu non mi hai mai risposto! Ti chiamavo dal numero dei miei amici e tu sentivi la mia voce e attaccavi! Io cercavo solo un confronto con te…” le parole di Rossella, molto amareggiata. (Continua a leggere dopo la foto)















Antonio, affiancato dall’altro figlio, Tommaso, avuto da un’altra donna, ammette: “Hai ragione, ho sbagliato… Non dovevo comportarmi così, non lo meritavi davvero”. Antonio e Rossella, in realtà, non si sono visti per ben 14 anni. Antonio confessa che, mentre per Tommaso è stato un buon padre, per Rossella no. La frase che ha creato un muro tra i due è stata: “Tu non vali nulla” pronunciata dalla figlia in un momento di rabbia. Successivamente Il padre ha cercato di contattare la figlia, ma questa aveva cambiato numero. (Continua a leggere dopo la foto)















In ogni caso Antonio e Rossella si incontrano e la figlia è felice di rivedere il padre. Per quattro mesi va tutto bene, ma poi Rossella chiede al padre i soldi per la patente e quest’ultimo glieli nega, senza peraltro spiegare il motivo. La verità è che non aveva abbastanza soldi perché in difficoltà economica. Da qui la frase incriminata e la nuova rottura. A questo punto Antonio chiede l’aiuto a C’è posta per te e a Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)









Fortunatamente Rossella, alla fine, decide di aprire la busta e di riabbracciare padre e fratellastro. Antonio, commosso, dichiara: “Mi vergogno di essere sparito così, ti chiedo perdono e sono pronto a darti tutto quello che non ti ho dato in questi anni perché io ti amo, sei tutta la mia vita”. Tra i due torna finalmente il sereno: Rossella scoppia in lacrime e un lungo caloroso abbraccio suggella la riappacificazione. Un’altra missione compiuta per Maria.

