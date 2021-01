Maria De Filippi, la notizia già rimbalza ovunque. Si scopre dopo la prima puntata di ‘C’è Posta per Te’

C’è Posta per Te, un esordio di grande successo. Riprende più interessante che mai la sfida degli ascolti tv. Maria De Filippi non poteva che ottenere nuovamente la risposta di un pubblico affezionatissimo. Con ospiti decisamente apprezzati da tutti, lo studio di C’è Posta per Te riprende a pieni ritmi la sua corsa. Scopriamo insieme il risultato raggiunto e molto altro ancora.

Non male per Affari Tuoi che con i suoi 4.314.000 spettatori pari al 15.92% di share, ha provato a sfidare C’è Posta per Te di Maria De Filippi, senza però raggiungerlo. Il programma Mediaset ha sicuramente convinto di più e lo si apprende dal sito di Davide Maggio, dove sono state riportate cifre da capogiro. Con ospiti come Sabrina Ferilli e Luca Argentero e storie sempre molto coinvolgenti, il primo posto in classifica non poteva che aggiudicarsi così. (Continua a leggere dopo la foto).















Un ottimo risultato per Maria che ha superato la ‘prova’ a pieni voti. Infatti ben 6.271.000 spettatori pari al 27.98% di share hanno scelto di sintonizzarsi sulla Mediaset e scoprire le avvincenti storie proposte in prima serata. E sempre dal sito di Davide Maggio si apprende che “Il people show ha ottenuto 15.029.000 contatti e un picco in valori assoluti di 7.839.000 spettatori alle 23”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma cosa è accaduto sugli altri canali televisivi? Ecco i dati: per FBI in prima visione su Rai 2 ben 1.319.000 spettatori (4.8%) mentre Blue Bloods ha ottenuto 1.197.000 spettatori (4.44%). Sulla stessa rete Instinct segna 895.000 spettatori e il 3.81%. Su Italia1 Kung Fu Panda ha intrattenuto 1.261.000 spettatori con il 4.75% di share. Su Rai3 I Miserabili ha raccolto davanti al video 931.000 spettatori pari ad uno share del 4.04%. (Continua a leggere dopo le foto).









E ancora Su Rete4 Renegade – Un osso troppo duro totalizza 740.000 spettatori con il 2.84% di share mentre su La7 il ritorno di Licia Colò con Eden – Un Pianeta da Salvare resta salvo con 682.000 spettatori con il 2.99%. In ultimo, su Tv8 Una Dolce Occasione è stato seguito da 389.000 spettatori con l’1.47% di share e sul Nove Via Poma – Un Caso Irrisolto segna 322.000 spettatori (1.23%). Su Rai4 Baby Driver – Il Genio della Fuga 515.000 spettatori con l’1.96%. Su Iris Decisione Critica ha raccolto 625.000 spettatori pari al 2.48%. Su Top Crime Poirot raggiunge 456.000 spettatori pari all’1.7%.

