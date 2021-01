“Mi fate piangere!”. C’è posta per te, Luca Argentero si commuove: tutta ‘colpa’ di Maria. Cosa è successo

Una grande puntata la prima del 2021 di C’è posta per te: è tornato nelle vesti di superospite Luca Argentero. L’attore è ormai un habitué del programma condotto da Maria De Filippi, e partecipa con piacere alle sorprese organizzate dalla trasmissione. La De Filippi, accoglie l’attore con una clip che riassume tutti i suoi successi, non solo professionali, ma anche personali: infatti Luca è diventato da poco papà della sua prima figlia. “Così mi commuovete”, esordisce Luca Argentero entrando in studio.

La padrona di casa coglie l'occasione per complimentarsi per la fiction Doc-Nelle tue mani, la conduttrice appassionata di medical drama, ha molto apprezzato la performance dell'attore che dichiara: "In un momento così delicato, così particolare è stato difficile ma bellissimo". La storia di stasera, prevede che Luca Argentero sia il regalo per Michele da parte di Valentina. Maria De Filippi racconta che Valentina è una giovane mamma che un giorno per caso scopre di avere una brutta malattia.















Per lui è stato molto difficile per lei scendere a patti con la possibilità di non farcela, ma soprattutto con le conseguenze che le cure aggressive le stavano causando. Michele il suo compagno l'ha supportata durante tutto il percorso, anche se lei spesso lo trattava male. Stasera Valentina vuole chiedergli scusa, ma non solo, ora che è guarita e i controlli stanno andando bene, vuole fare a Michele una proposta di matrimonio.























La regina della tv legge ad un emozionato Michele la lettera della sua Valentina, piena di promesse e di speranze per il futuro. Ma la sorpresa più grande per Michele è di veder scendere dalla scalinata, Luca Argentero che questa sera in maniera simbolica avrà il compito di celebrare il matrimonio. "Ultimamente uso un altro tipo di divisa" afferma scherzoso Argentero: "Sono felice di essere testimone di questa storia d'amore. Siete fonte d'ispirazione", ammette l'attore.



Il Doc, che di recente ha fatto una dedica a Cristina Marino, dopo aver letto alcune promesse che i due fidanzati si impegneranno a rispettare regala a Michele una busta a forma di stella all’interno della quale c’è un piccolo contributo per permettere ai due giovani di organizzare un vero matrimonio: “Per partire con il giusto slancio…Spero mi inviterete”, conclude Luca Argentero.

