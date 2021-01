“Con lui vicino a te…”. C’è Posta per Te, lascia il marito per un altro uomo: la decisione dei figli divide lo studio

La storia di Maria Lucia e Piero a C’è Posta per Te fa ancora parlare. Un rapporto da recuperare con i figli Francesco e Federica che non hanno accettato la decisione della madre di stravolgere del tutto la sua vita sentimentale scegliendo di separarsi dal marito per fare spazio a un altro uomo. Al cuore non si comanda e Maria Lucia si è innamorata proprio di ‘lui’. Scopriamo cosa è successo.

Maria Lucia si è innamorata di Piero, zio del fidanzato della figlia Federica. Una decisione difficile da accettare per i suoi figli ma la donna prova a recuperare il rapporto e provare a spiegare la situazione, chiedendo il supporto di C'è posta per te. Maria Lucia ha deciso di andare via di casa e lasciare il loro padre. Tutto per amore di Piero, zio di Luca, il fidanzato di Federica.















La loro storia d'amore è cominciata su Facebook, attraverso lo scambio di messaggi che gli hanno permesso di conoscersi meglio e innamorarsi. Ma la relazione ha proseguito 'clandestinamente' fino a quando il marito di Maria Lucia, fingendo di essere la moglie, si è introdotto nel suo account Facebook e ha chattato con Piero. Così ha scoperto la triste realtà.















In un primo momento Maria Lucia prova a mettere a tacere il suo cuore quindi anche il sentimento per Piero ma con il trascorrere del tempo durante un ritrovo di famiglia il marito della donna e Piero arrivano a stringersi la mano. Da lì Maria Lucia prende la sua decisione e sceglie di amare Piero perdendo però il rapporto con i figli. Qui entra in azione C'è Posta per te, con l'invito a Francesco e Federica e ai rispettivi compagni, Francesca e Luca.









Decide di perdonare la madre il figlio, mentre Federica decide di non presentarsi in studio. E oltre la storia che ha avuto un lieto fine ma a ‘metà’ a colpire l’attenzione del pubblico Francesca, fidanzata di Francesco, bellissima che si presenta alla madre per la prima volta dicendo: “È un onore conoscerla”. Tutto si conclude con le parole del figlio: “Non ho nulla contro Piero, ma non doveva venire qui con lui. Se devo sedermi a tavola e c’è anche lui, non ci riesco”.

