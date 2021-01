“Sei ‘na str*** Marì”. C’è posta per te, Sabrina Ferilli spiazza la De Filippi. Il pubblico con le lacrime agli occhi

Finalmente C’è Posta Per Te ha ripreso la sua programmazione e subito ha spiazzato il pubblico con un super ospite: Sabrina Ferilli, accorsa in programma per regalare un sorriso ad una famiglia colpita da molte sventure. Maria De Filippi e Sabrina sono grande amiche, ed infatti anche la clip che ha introdotto l’attrice romana ha rimarcato su questo aspetto, prima che quest’ultima entrasse in studio. La Ferilli ha portato con sé mamma Ida, e Maria subito ha dichiarato: “Tua madre è più bella di te“, scatenando i commenti pungenti e divertenti della Ferilli, a dimostrazione della grande intesa tra le due.

Mimì e Cocò, dopo la commovente sorpresa fatta da Claudia a mamma Simona e papà Mario, hanno concluso scherzando su un fantomatico regalo fatto dalla conduttrice all’amica, di cui però non hanno comunicato il contenuto. La Ferilli ridendo ha detto di aver visto il regalo, e Maria l’ha spiazzata dicendo: “Abbiamo fatto una stupidaggine” e scatenando una fragorosa risata. Il pubblico in studio era letteralmente in visibilio, come dimostrato dai tanti applausi scroscianti. (Continua a leggere dopo la foto)















Che poi non poteva essere altrimenti: la Ferilli è stata la prima super ospite che Maria De Filippi ha portato sulla scena di C’è Posta Per Te, come ampiamente annunciato dalle anticipazioni del programma, affinché potesse regalare un sorriso ai genitori di Claudia, Simona e Mario. Claudia ha scritto alla redazione del people show perchè voleva riaccendere un lume di speranza negli occhi di Mario e Simona, due persone sulle cinquantina che sono state divorate dalle angustie della vita e che, ritrovatisi senza lavoro alla loro età, non si sentono più in possesso della loro dignità. (Continua a leggere dopo la foto)























Simona era un’addetta alle pulizie prima che gravi problemi alla schiena ne compromettessero il lavoro, mentre Mario, dopo una vita fatta di lavori ai mercati generali alternata a momenti di forte povertà, ha perso il lavoro nel 2010 prima e nel 2016 poi, e da quel momento nessuno gli ha mai concesso una chance. (Continua a leggere dopo la foto)



Claudia ha scritto una commovente lettera ai genitori, evocando ricordi del passato e rassicurandoli di quanta dignità essi siano in realtà pregni, e di come anch’essa, licenziata dal suo lavoro e finita ad essere un’addetta delle pulizie. Sabrina Ferilli, come di consueto, oltre che a parole ha voluto omaggiare Mario e Simona con un regalo, una busta probabilmente con del denaro, e con la patente K per il papà di Claudia.

Ti potrebbe anche interessare: “Scusi, ma dove va?!”. C’è posta per te, Maria De Filippi costretta ad intervenire: “Non può fare come vuole”. Cosa è successo