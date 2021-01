Una lunga intervista nella quale ha rivelato tanti aspetti della sua vita privata, dei suoi sentimenti, del suo stato d’animo in quest’ultimo movimentato periodo. Cristiano Malgioglio si è raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e sono davvero tante le cose uscite fuori. Ovviamente il paroliere ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, iniziata a fine novembre e terminata poco prima di Natale a seguito dell’eliminazione con il televoto.

La sua uscita dalla Casa ha provocato molto dispiacere nei coinquilini, segno che Malgioglio era riuscito ad entrare nel cuore di molti di loro. E d'altra parte la sua ironia, la sua originalità, ma anche la sua capacità di ascoltare e perché no, la sua fragilità, lo avevano avvicinato ai vari Tommaso, Stefania e gli altri. Tra i momenti più toccanti c'è stato sicuramente quello in cui ha ricordato la scomparsa della madre, evento dopo il quale non ha più festeggiato il Natale.















"Mamma Carla era bellissima, affettuosa, semplice e io mi commuovo sempre quando parlo di lei" ha spiegato Cristiano. Subito dopo l'eliminazione Malgioglio è stato invitato a rientrare nella Casa e lì ha ritrovato, a sorpresa, l'amica Arisa, persona molto importante nella sua vita, per la quale ha speso frasi molto dolci. Poi la confessione: "Sono stato male in questo periodo, questa pandemia mi aveva messo a soqquadro… il terrore di ammalarmi. Per me è stato terribile, quando era capitato al mio amico Piero Chiambretti ho cominciato ad avere paura".















In un certo senso la chiamata al GF Vip è stata una liberazione: "Sono stato da solo, gli amici mi facevano la spesa, e me la lasciavano dietro alla porta. Ho passato momenti che non si possono descrivere e quando ho avuto la proposta di fare il Grande Fratello non sapevo cosa fare. Ho accettato perché avevo bisogno di socializzare, di abbracciare delle persone, mi sentivo perso. È stato un miracolo in quei pochi giorni che sono stato dentro, perché ho avuto la fortuna di incontrare i ragazzi, molti così giovani".









Nel lungo racconto a Silvia Toffanin Cristiano Malgioglio svela anche una storia inedita: “Non l’ho mai raccontato ma ho avuto una storia bellissima durata 6 anni. Mi ricordo che avevo conosciuto su una nave un marinaio, è scoppiato il colpo di fulmine. Pensa che quando lui era in Italia, io andavo in tutti i posti dove la nave attraccava. Poi la storia è continuata. Lui è del New Jersey, è stata una storia bellissima, forse sarebbe stata la storia più grande della mia vita”. Ma poi l’americano si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano junior. Adesso, invece, Cristiano è innamorato di un ragazzo turco conosciuto a Instanbul: “Parliamo in spagnolo” ha spiegato Cristiano Malgioglio.

