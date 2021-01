“Scusi, ma dove va?!”. C’è posta per te, Maria De Filippi costretta ad intervenire: “Non può fare come vuole”. Cosa è successo

Finalmente è tornato in onda C’è posta per te: Maria De Filippi è pronta a conquistare ancora una volta il sabato sera di Canale 5. Ovviamente non poteva mancare la storia di simpatici anzianotti alla ricerca del loro primo amore. Luigi, discreto signore pronto a rivedere un vecchio amore di gioventù, cerca Maria La Manna, e la redazione ne ha trovate sei. Maria De Filippi, però, si è ritrovata a dover bloccare l’ospite di C’è posta per te perché stava andando oltre la grande busta al centro dello studio: “Ma dove va?”.

Arrivata la prima Maria La Manna nello studio di C’è posta per te la storica conduttrice Maria De Filippi l’ha dovuta bloccare quando, avvicinatasi a Luigi (il mittente della lettera), l’ospite le è andata dietro. Questa signora, con qualche piccolo problema d’udito confessato da lei stessa, ha spiazzato così tanto Maria De Filippi che alla fine ha esclamato, facendo sorridere tutto il pubblico in studio: “Non ho capito niente”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo c’è stata una storia di una famiglia contrastata (padre-figlia) e in seguito la classica storia di un over che cerca l’amore di gioventù. Alla fine Luigi ha ritrovato la sua Maria La Manna, che però è impegnata: sposata, con figli e otto nipoti. Ma alla fine i due si sono riabbracciati serenamente. (Continua a leggere dopo la foto)























Maria ha poi spiazzato il pubblico con un super ospite: Sabrina Ferilli, accorsa in programma per regalare un sorriso ad una famiglia colpita da molte sventure. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono grande amiche, ed infatti anche la clip che ha introdotto l’attrice romana ha rimarcato su questo aspetto, prima che quest’ultima entrasse in studio. (Continua a leggere dopo la foto)



Sabrina Ferilli ha portato con sé mamma Ida, e Maria subito ha dichiarato: “Tua madre è più bella di te“, scatenando i commenti pungenti e divertenti della Ferilli, a dimostrazione della grande intesa tra le due.

Ti potrebbe anche interessare: “Ore di paura”. Chiara Ferragni è caduta durante un passeggiata: il terrore e l’ecografia di controllo. Come sta