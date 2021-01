Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio è ritornato ad essere trasmesso ‘Amici’ su Canale 5 dopo la pausa natalizia. Una delle novità è stato il collegamento da remoto dell’insegnante di ballo Lorella Cuccarini, colpita dal coronavirus. Per questa ragione non è potuta essere in studio, ma non ha comunque voluto far mancare il suo supporto agli studenti. La puntata però è stata caratterizzata da una sfida, che ha provocato una marea di polemiche, con il web che si è letteralmente scatenato.

Luca Dondoni è stato scelto come colui che doveva giudicare, in veste di giudice esterno, la sfida proposta dal maestro Rudy Zerbi, che vedeva la presenza di Ibla contro tre allievi. Arisa non è stata in grado di decidere chi preferiva tra Raffaele, Arianna e Kika e Rudy ha scelto di metterli tutti in competizione. Ibla è stata subito scelta ed è entrata a far parte del talent show. Poi è stato promosso da Luca anche Raffaele. Successivamente è accaduto ciò che ha imbufalito il popolo della rete. (Continua dopo la foto)















A quel punto Kika e Arianna si sono battagliate per rimanere nella scuola. Kika ha voluto intonare il brano ‘L’amore è’ dell’artista Enrico Nigiotti, Arianna si è esibita con la canzone ‘Oggi sono io’ del cantante Alex Britti. Al termine delle performance, Dondoni ha dichiarato: “Per piacere mio personale, per quello che io amo nella musica purtroppo questa sfida non mi mette nella condizione migliore. Non c’è gara fra le due canzoni. Se dovessi guardare quello che mi ha toccato di più è l’interpretazione di Arianna”. (Continua dopo la foto)















Il giudice di giornata ha anche detto che Kika è stata più imprecisa e che la canzone di Britti è “sei mila volte più bella dell’altra”. Poi ha anche aggiunto a proposito di Arianna: “Questa ragazza qui la vita se la mangia, e soprattutto si mangia lo studio. Si vede da come canta”. Ma quando ha insistito sul fatto che il brano di Alex Britti è quello che gli piace di più e che in un certo senso lo ha influenzato nella decisione, gli utenti su Twitter hanno perso la ragione e sono sbottati. (Continua dopo la foto)









E oggi abbiamo avuto la conferma di chi è la protetta dj quest’anno #amici20 — CHE SUCCEDE? (@ilarjx) January 9, 2021

DAVVERO HA SCELTO IN BASE ALLA CANZONE? IO SONO SCONVOLTA, MA IO VOGLIO FARE RICORSO CONTRO QUESTA DECISIONE ASTRUSA #amici20 — Iaia_ (@iaianumero8) January 9, 2021

Queste sono state le principali reazioni dei telespettatori: “Oggi abbiamo avuto la conferma di chi è la protetta di quest’anno”, “Come sempre sfida pilotatissima”, “Davvero ha scelto in base alla canzone? Io sono sconvolta, ma io voglio fare ricorso contro questa decisione astrusa”, “Dondoni, non te lo devo dire io che dovresti giudicare come cantano e non la canzone”, “Sei ridicolo”.

