Si avvicina sempre più la nuova edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotta da Amadeus per il secondo anno consecutivo. Al suo fianco ci saranno sicuramente Elodie, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic, ma sembra vicinissima anche la presenza di sua moglie Giovanna Civitillo. Resta da capire anche come garantire la massima sicurezza e la presenza contemporanea del pubblico, infatti si è vociferato dell’ipotesi che tutti possano restare in quarantena su una nave da crociera.

Come succede praticamente ogni anno, ci sono molti cantanti delusi perché esclusi dal direttore artistico. La protesta più clamorosa è stata quella di Morgan, che ha insultato pesantemente Amedeo Sebastiani, con quest’ultimo che è stato poi costretto ad escluderlo dalla giuria di Sanremo Giovani. Alcune ore fa un altro artista si è scagliato contro di lui, manifestando tutta la sua rabbia e delusione per una decisione che non ha proprio compreso ed accettato. Vediamo di chi stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















Sul settimanale ‘DiPiù’ a lamentarsi della scelta di Amadeus è stato Den Harrow, che ha affermato: “Mi ha fatto male essere escluso. Nessuno ha avuto la carriera che negli anni Ottanta ho avuto io. Meritavo una possibilità”. Ha criticato anche il fatto di aver preferito gente come Orietta Berti, che invece ha già fatto successo e non è giusto riportarla sul palco dell’Ariston. Ha anche spiegato perché avrebbe voluto prendere parte alla kermesse musicale più famosa in Italia. (Continua dopo la foto)















Den Harrow avrebbe voluto annunciare il suo addio definitivo. Per queste ragioni, nonostante l’amarezza, ha chiesto ufficialmente ad Amadeus di essere almeno ospite di una serata: “Vorrei chiederti la possibilità di partecipare al tuo Festival almeno come ospite”. Poi ecco però giungere un’altra punzecchiatura, infatti secondo lui il direttore artistico della 71° edizione del Festival deve dirgli grazie per aver fatto carriera. Ha citato infatti un episodio avvenuto nel lontano 1986. (Continua dopo la foto)









Den Harrow ha infatti affermato che in quell’anno, grazie al Festivalbar, Amadeus riuscì a conoscere Claudio Cecchetto: “Qualcosa me la devi, certe coincidenze nello spettacolo sono sempre molto importanti”. Chissà se il conduttore Rai vorrà replicare a queste dichiarazioni e se accoglierà la richiesta del 58enne musicista. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà. Non resta che attendere.

Arisa e il nuovo fidanzato ‘bollenti’: senza veli, a letto. Mai vista così