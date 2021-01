Andrea Zelletta e il gossip su Natalia Paragoni, spunta un altro retroscena. E un nome noto di UeD…

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ancora tante le voci di corridoio sul loro conto. Nelle ultime ore viene diffusa su Novella 2000 dove si torna a battere su un dente che pare fare ancora molto male. Esce un nome ed è quello di Marco Cartasegna, mentre Zelletta prova a riemergere dalla crisi con la fidanzata ridandole fiducia. Nel frattempo la fidanzata prende le distanze e prova a uscire dal vortice delle critiche.

Un amore tradito è difficile da risanare ma Natalia ci sta provando, pur avendo più volte chiarito di non gradire gli accesi giudizi di molti. Tante le dimostrazioni di attenzione e di amore nei riguardi di Andrea, come ad esempio il gesto romantico che ha visto un aereo planare sulla testa dell'ex tronista. E se da un lato continuano le rassicurazioni, dall'altro non si arrestano i dubbi.















L'infuencer fa cenno all'ex fidanzato sul social e prende parola Gabriele Parpiglia che su Casa Chi rivela di un incontro avvenuto tra Marco Cartasegna e Natalia Paragoni. Queste le parole del giornalista: "Il chiacchiericcio prevede anche un'altra persona con la quale Natalia ha parlato soltanto una sera. Non si capisce se sia successo qualcosa o meno, pare di no. L'altra persona in questione è Marco Cartasegna".















"I due, dopo un viaggio a Santo Domingo dove Natalia stava con Zelletta e Marco con Soleil Sorge, si sono visti da soli perché Natalia è andata a visitare la sede dove lavora Cartasegna. Quella sera Marco pare abbia fatto dei discorsi strani a Natalia che non sono piaciuti a Zelletta perché erano discorsi del tipo "Molla quel mondo lì, prendi l'università". […] So che se Marco e Andrea dovessero incontrarsi, non sarebbe un incontro pacifico".









Si dovrà ancora comprendere il punto cruciale della questione e assistere a quanto verrà detto a proposito dai diretti interessati. Nel frattempo, però, in molti sperano che Andrea riesca a trovare pace con la sua Natalia. Si scoprirà presto se qualcosa verrà detto e da chi, dunque non rimane che attendere che qualcuno muova il primo passo e sia pronto a mettere chiarezza.

