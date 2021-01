Elisabetta Gregoraci ha lasciato il segno al ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante sia uscita da un bel po’ di tempo, i suoi fan e quelli di Pierpaolo Pretelli continuano ad inviare messaggi aerei in suo favore. Inoltre, nella stessa Casa spesso esce fuori il suo nome, citato anche da Giulia Salemi. Ma la showgirl si sta adesso godendo la vita di tutti i giorni, infatti si è recata in vacanza a Dubai assieme all’ex marito Flavio Briatore e soprattutto all’adorato figlio Nathan Falco. Col quale si diverte moltissimo.

L’abbiamo vista infatti scattarsi diverse foto in compagnia del bambino, in occasione ad esempio di una bella partita a bowling. Inoltre, lo ha ripreso anche in acqua mentre faceva alcuni allenamenti e anche durante i compiti. Ha anche avuto il tempo di giocare con l’imprenditore a ping pong. In queste ore alcune indiscrezioni sulla Gregoraci la proietterebbero nuovamente nel piccolo schermo. Per lei si aprirebbe una pagina decisamente nuova e interessante della sua carriera. (Continua dopo la foto)















Si è parlato infatti con forza della possibilità che lei possa cercare un nuovo amore, prendendo parte a ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi. Una lettrice di ‘Nuovo’ ha deciso di inviare una mail e ha chiesto a Maurizio Costanzo di prendere posizione in merito a questa indiscrezione. La signora non è molto favorevole ed ha affermato che spera si tratti solamente di una battuta scherzosa. Secondo lei Elisabetta dovrebbe pensare a rimanere quanto più lontana possibile dalla tv. (Continua dopo la foto)















Il marito di Maria De Filippi ha reagito così al messaggio di posta elettronica: “Vuole cercare il principe azzurro in televisione? Penso che sia una scelta sua, solo ed esclusivamente sua. La showgirl si è definita più volte fortificata dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ma ha detto pure che essere spiata nella Casa ha fatto emergere fin troppo i suoi pregi e difetti”. Al termine del suo intervento nella rubrica dedicata ai personaggi famosi, Maurizio ha augurato il meglio ad Elisabetta. (Continua dopo la foto)









Maurizio Costanzo ha aggiunto che tutti meritano di ritornare ad innamorarsi, una volta terminata una storia amorosa. Quindi anche la Gregoraci è giusto che cerchi la sua anima gemella: “Dopo il matrimonio naufragato e altre delusioni amorose merita di trovare il suo principe azzurro”. Staremo a vedere se sarà proprio la De Filippi ad aiutarla in questa ricerca.

“Avete visto?!”. Ilary Blasi, nulla sfugge. E per molti ci sono ben pochi dubbi dopo quel gesto sul GF Vip