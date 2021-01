Tommaso Zorzi è tra i favoriti alla vittoria finale del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante abbia attraversato in passato momenti non facili soprattutto dopo l’ingresso di Sonia Lorenzini, con la quale ha avuto diversi battibecchi, è stato uno dei pochi nella Casa a non aver mai perso consensi in questi quattro mesi di reality show. Alcune ore fa qualche attimo di tensione si è vissuto anche con la sua amica Giulia Salemi, la quale non stava comprendendo come mai lui si stesse comportando stranamente.

Le battute ironiche su di lei e sulle storie d'amore con Pierpaolo Pretelli e anche quelle precedenti hanno fatto storcere il naso all'influencer italo-persiana, che ha chiesto delucidazioni. Tommaso ha risposto dicendo di aver semplicemente scherzato, quindi soprattutto una volta terminata l'esperienza televisiva troverà sempre il suo supporto. Ora è stata sganciata una nuova bomba legata ad un rapporto burrascoso del 25enne con uno di coloro che erano candidati a varcare la porta rossa.















Si era parlato con forza dell'arrivo di un nuovo concorrente, ovvero l'ex volto di 'Uomini e Donne' Mario Serpa, il quale divenne celebre per la sua relazione sentimentale avviata con Claudio Sona, durante il trono gay del dating show di Maria De Filippi. Invece il ben informato Gabriele Parpiglia, intervenuto a 'Casa Chi', ha rivelato che non sarà un nuovo gieffino. I litigi con Tommaso sono stati furibondi, a tal punto da finire in una battaglia giudiziaria davanti ad un giudice.















Quindi, si è finiti in tribunale e per evitare ulteriori problemi la redazione del 'GF Vip' ha preferito non contattare Serpa. Salvo clamorosi colpi di scena, al momento davvero impensabili, secondo Parpiglia non ci sarà l'arrivo dell'ex 'UeD'. Queste le sue parole: "Una querelle finita in tribunale". Per quanto riguarda invece Zorzi, si fanno sempre più insistenti le voci che preannunciano un futuro roseo in televisione. Maria De Filippi ha manifestato l'intenzione di averlo al suo fianco in un programma.









Per quanto concerne la sua discussione con Giulia Salemi, Tommaso Zorzi si è rivolto così alla ragazza: “Ti metto solo in guardia da cosa può succedere all’esterno, non puoi prendere tutto così sul serio, e comunque certo che avrai il mio appoggio, soprattutto quando usciremo. Ti dico solo di stare in guardia. Non ce l’ho con te. Io rido anche di me stesso”.

