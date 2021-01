Flavio Montrucchio, boom! Una notizia pazzesca che forse non si aspettava

Flavio Montrucchio, si sa, è amatissimo dal pubblico. E da anni ormai. Diventato un conduttore di grande successo, è sposato con Alessia Mancini e insieme formano una delle coppie più salde e belle del mondo della tv. Uniti in matrimonio da ben 17 anni, hanno una grande intesa e nel 2008 sono diventati genitori di Mya, mentre nel 215 hanno avuto il secondogenito Orlando.

Il loro amore, vissuto relativamente lontano dai riflettori, ha incuriosito molto il pubblico dopo che sono sbarcati su Real Time alla guida di Junior Bake Off Italia. E la sfida della conduzione in coppia l’hanno vinta alla grande, mostrandosi molto affiatati. E Montrucchio al settimanale Oggi ha parlato del feeling con la moglie e svelato il segreto della loro unione. (Continua dopo la foto)















“Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda – ha confermato il conduttore classe 1975 – Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità”. Ma Flavio è un asso anche da solo e poco fa è arrivata la notizia che non lo avrà reso felice e orgoglioso. Di più. La seconda puntata del suo Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto ha infatti ottenuto un successo di ascolti straordinario. (Continua dopo la foto)















Il secondo appuntamento, in onda su Real Time nella serata dell’8 gennaio 2021, ha fatto davvero “boom”, raggiungendo numeri molto vicini all’edizione classica del contest di pasticceri più amato d’Italia. Andiamo ai dati: ha registrato il 2,7% di share per oltre 700mila telespettatori, con picchi che vanno oltre gli 800mila e che hanno portato il programma anche ad un grande successo sui social, dove è stato tra i più commentati dell’intera serata. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio)



E così Dolci sotto un tetto di Montrucchio, che ha ringraziato il suo pubblico su Instagram, ha bissato il successo della prima puntata e, addirittura, ha battuto due celebri colleghi televisivi. Il suo programma è infatti andato decisamente meglio di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese (in onda su Tv8 e fermo all’1,8% di share) e delle repliche del programma comico Fratelli di Crozza (in onda sul Nove e fermo al 2,4% di share). Sarà azzardato dire che Flavio potrebbe diventare una delle icone di RealTime? Forse no.

