È sempre molto seguito I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai1 che come da tradizione fino al 6 gennaio era abbinato alla Lotteria Italia. La sera della Befana, infatti, è andata in onda la puntata speciale con l’estrazione dei premi finali. Il primo, quello da 5 milioni di euro, è andato a Pesaro, nelle Marche, ed era della serie E409084.

Scorrendo i dati degli ultimi 10 anni, come riferito da Agipronews, la regione non era mai riuscita a fare il “colpo grosso”, ma nelle recenti edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Ora ovviamente il game show di Amadeus non è più abbinato alla Lotteria e venerdì sera il conduttore ha ospitato Gigi Marzullo che, come altri vip, ha partecipato da concorrente ma giocato per beneficenza. (Continua dopo la foto)















E la puntata de I Soliti Ignoti – Il ritorno non è andata affatto male per Marzullo, che è riuscito ad arrivare allo step finale del gioco, ossia quello del parente misterioso, con una cifra molto alta, ovvero 145mila euro. Peccato per il finale però… Nel gioco del parente misterioso della puntata di venerdì Marzullo ha indicato l’ignota numero 8 come sorella dell’ospite entrato in studio. (Continua dopo la foto)















Ma non era esatto perché la parente dell’uomo entrato in studio alla fine del gioco era invece la numero 7. “Nooo! È il fratello dell’altra ignota!”, ha esclamato Amadeus. Così è sfumata la vincita di ben 145mila euro. “Alla fine, vedendoli…”, ha sottolineato il concorrente vip quando il padrone di casa, quasi incredulo, lo ha messo di fronte all’errore che gli ha fatto perdere la posta in gioco. (Continua dopo le foto)











“Niente da fare”, ha commentato dunque il conduttore, ringraziando Gigi Marzullo per essere stato suo ospite e chiudendo la puntata di Soliti Ignoti dell’8 gennaio 2021. “Peccato. Grazie, comunque, per essere stato con noi”, ha aggiunto infine Amadeus rivolgendosi a Gigi Marzullo, prima che le telecamere de I Soliti Ignoti si spegnessero.

