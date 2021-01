C’è posta per te torna sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del programma Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi, che festeggia i 21 anni di programmazione, vedrà protagonisti persone comuni e le loro storie, difficili, delicate e spensierate.

Come racconta l'Ansa, l'idea del programma nasce nel 1999 e il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di C'è posta. A recapitare gli inviti a partecipare sono quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l'Italia e l'estero.















La trasmissione, ideata da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, vede come protagonisti persone comuni, che vogliono ricongiungersi con parenti lontani, amori perduti o amicizie di gioventù, ma anche risolvere situazioni rimaste in sospeso. Lo staff, tramite un gentile postino, individua il destinatario e lo invita in trasmissione: solo qui saprà chi lo ha invitato e perché.















Ospiti della prima puntata dell'edizione 2021, Sabrina Ferilli, accompagnata dalla mamma Ida, e Luca Argentero, reduce dal trionfo di 'Doc' su Rai1. I due attori saranno coinvolti nelle sorprese di C'è posta per te. A catturare l'attenzione la signora Ida, mamma dell'esplosiva Sabrina Ferilli.









Ospite di House Party, il format in onda nel 2016, Sabrina Ferilli ha ricevuto una sorpresa della mamma grazie a Maria De Filippi, che ha letto una lettera indirizzata proprio all’attrice. Nella puntata di C’è posta per te in onda stasera mamma e figlia si presenteranno di nuovo in tv.

