Fuoco e fiamme a ‘Uomini e Donne’, dove è andata in scena una puntata davvero scoppiettante. Non è la prima volta che ci sia alta tensione nel dating show di Maria De Filippi, celebre per le litigate furibonde tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Stavolta però queste ultime non c’entrano proprio nulla perché la trasmissione ha visto come protagonisti una dama e un cavaliere, che non se le sono mandate a dire. Parole molto forti usate soprattutto dalla donna davanti alle telecamere.

Già Beatrice Buonocore si era lasciata andare a dichiarazioni importanti: “Di solito non faccio queste cose, ma ragazzi qua siamo arrivati al limite. Io capisco che faccio parte di un programma televisivo e le critiche è normale che ci siano. Queste non sono critiche, questi sono insulti se non peggio! Dovete capire che siamo umani e abbiamo dei sentimenti, io sono sempre stata trasparente e quindi lo sapete, ma questo è davvero troppo! Le parole hanno un peso! Dateglielo”. (Continua dopo la foto)















Coloro che hanno avuto un battibecco dai toni accesi sono stati Aurora e Giancarlo. La rabbia della donna è nata nel momento in cui lui ha deciso di conoscere anche Alessandra. Prima le cose stavano andando abbastanza bene, ma poi è arrivato questo spartiacque che ha cambiato le carte in tavola. Aurora ha quindi detto: “Continua a far suonare il flauto alle altre, io non sono una bambola”. E poco dopo gli ha anche donato una bambola con delle labbra a canotto in riferimento all’altra dama. (Continua dopo la foto)















Completamente indignato dalla situazione l’opinionista Gianni Sperti, che a proposito di Giancarlo e Aurora ha commentato: “Lo vedo costruito e in accordo con Aurora di recitare una parte”. L’uomo, una volta ascoltate queste parole, ha affermato in preda alla rabbia: “Sono stanco di ricevere offese”. Lui ha tentato in tutti i modi di stemperare la tensione, provando a dialogare con la dama, ma quest’ultima poco dopo si è arrabbiata ancora di più ed ha utilizzato frasi durissime. (Continua dopo la foto)









Aurora ha concluso il suo intervento, scagliandosi definitivamente contro il cavaliere: “Mi sono infatuata di questo uomo, ci ho provato ma io non sono la ruota di scorta di nessuno. Qui è una persona e fuori è un altro: sei un ometto”. Dunque, sembrano proprio non esserci più speranze. La loro conoscenza sembra abbia raggiunto un punto di non ritorno e le strade stanno per dividersi totalmente.

