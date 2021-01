Giacomo Urtis ha terminato da un po’ la sua esperienza nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver lasciato il reality show di Alfonso Signorini, il chirurgo dei vip ha ammesso che sta già progettando un futuro molto positivo. In particolare, ha annunciato nei giorni scorsi che inizierà la sua carriera da attore, prendendo parte ad una serie televisiva su una piattaforma. Una notizia che ha reso molto felici i suoi fan, che lo hanno apprezzato tantissimo durante il suo percorso.

Inoltre, nella puntata in diretta che ha poi decretato la sua eliminazione ha avuto un confronto con suo padre, che non ha mai accettato del tutto il fatto che suo figlio fosse omosessuale. Nonostante questo, lui vuole un mondo di bene al padre ma anche e soprattutto a sua madre, che lo comprende maggiormente. In queste ore però l'ex gieffino ha fatto una richiesta clamorosa, indirizzata a Maria De Filippi. E chissà se la regina di Mediaset accoglierà o meno questa proposta.















La padrona di casa di 'Uomini e Donne' e 'Amici' aveva anche fatto una comparsata nel programma di Signorini. E adesso è stato lo stesso Giacomo a proporsi ufficialmente: "Chiedo aiuto a Maria De Filippi. Portami sul trono gay. Adesso vorrei trovare l'amore, nessuno mi vuole". La sua idea è comunque quella di proseguire nel suo lavoro da medico, ma questa opportunità televisiva potrebbe aiutarlo a lasciarsi alle spalle la solitudine e ad incontrare la sua possibile anima gemella.















Urtis ha ribadito le sue intenzioni di diventare attore: "Adesso sto facendo un corso per diventare un bravo attore. Sarò sul set tra un mese a Milano". Poi ha terminato il suo discorso, soffermandosi sul padre: "Mio padre è felicissimo. Sono un figlio modello, studio e lavoro. Poi i miei guadagni li gestisce lui. Mi dà la paghetta. Chi meglio di un padre può gestire il business?". Momento dunque molto positivo per lui, che vorrebbe coronare il tutto con la presenza sul trono gay di 'UeD'.









Fra le molte persone che gli hanno fatto i complimenti in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, spicca il nome di Rocco Siffredi che gli avrebbe mandato un messaggio. “Quando sono tornato in albergo dopo la puntata del GF Vip ho acceso il cellulare. E’ stata la prima cosa che ho fatto. Una marea di messaggi. Tra quelli ricevuti, c’era anche uno di Rocco Siffredi, mi ha fatto i complimenti”.

