“Io non volevo crederci…”. Il dramma di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia scoppia in lacrime a Verissimo

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice ed ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, ha deciso di condividere pubblicamente una delle esperienze più dure per una famiglia, prima sui suoi social, poi nel corso di un’intervista. “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore”, aveva scritto nel post per salutare il 2020.

"Ma che ha lasciato anche un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. – ha scritto nel post – Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l'uno accanto all'altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere! Buon anno!".















Dopo il post ha deciso di raccontare il suo dramma a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, nella puntata che andrà in onda sabato 9 gennaio. "Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva. Inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c'era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica".















"Un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane", ha raccontato l'ex Miss Italia visibilmente commossa nel salotto di Verissimo. "È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza".









Manila Nazzaro ha deciso di parlare anche per dare la forza a molte altre donne e uomini che si ritrovano a vivere la stessa dolorosa circostanza, dimostrando affetto e conforto a quanti si immedesimano in loro: “Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”, ha concluso l’ex Miss Italia.

